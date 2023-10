Descodificació de les "cames grasses" de les erugues: anatomia vs funció

Un article recent a Science Advances explora el fascinant món de les potes d'eruga. A primera vista, es podria suposar que les cames d'una eruga són simplement grassoses a causa de la seva gana insaciable, però després d'una investigació més detallada, queda clar que aquestes cames tenen un propòsit completament diferent.

El que semblen cames grassoses d'una eruga són en realitat cames falses conegudes com a "prolegs". Aquests trossos de carn ajuden l'eruga a moure's, mentre que les potes reals, situades a prop de la seva cara, es dediquen a la metamorfosi i, finalment, es convertiran en les potes adultes d'una arna o papallona.

La idea que una cama es pot definir tant per l'anatomia com per la funció planteja preguntes filosòfiques sobre què fa que una cama sigui "real". Una cama s'ha de definir per la seva estructura física, o una cama funcional es pot classificar com a tal encara que no tingui les característiques tradicionals d'una cama?

Aquest descobriment no és del tot sorprenent en el món dels artròpodes, coneguts per les seves potes articulades. Els insectes i altres artròpodes solen reutilitzar les seves cames per a diferents tasques. Els barquers d'aigua han transformat les seves cames en pales, els escarabats femers utilitzen les seves cames com a eines de tall i els centpeus domèstics han modificat els seus ullals semblants a les cames per injectar-hi verí.

En el cas de les erugues, aquestes potes falses serveixen d'ancoratge, permetent que la criatura s'aferri a les superfícies mentre avança. Les erugues es desenganxen i tornen a enganxar les seves potes per impulsar-se cap endavant, utilitzant coixinets de pues anomenats ganxets a la punta de cada cama per assegurar-ne l'adherència. Els gens responsables del desenvolupament d'aquestes falses potes es comparteixen amb els crustacis, posant de manifest les connexions evolutives entre diferents espècies.

Tot i que genèticament parlant, el concepte de realitat pot no tenir molta importància per a aquests apèndixs, hi ha alguna cosa intrigant sobre aquestes cames transitòries. Les potes de les erugues són de curta durada, només existeixen durant la seva etapa larvària abans de patir metamorfosi. Per tant, la propera vegada que us trobeu amb una eruga, preneu-vos un moment per apreciar aquestes extremitats fugaces i la seva adaptació única per a la locomoció.

Definicions:

Proleg: Una cama falsa trobada en una eruga, que s'utilitza per al moviment.

Cames toràciques: Les cames reals d'una eruga, situades prop de la seva cara, que finalment es convertiran en les potes adultes d'una arna o papallona.

Ganxo: Un coixinet de pues present a la punta del proleg d'una eruga, que ajuda a assegurar-ne l'adherència a les superfícies.

Artròpodes: Filum d'animals invertebrats caracteritzat per potes articulades.