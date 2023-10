Chandrayaan-3: una missió reeixida amb singlots momentani

By

Chandrayaan-3, la missió lunar índia, ha estat aclamada com un èxit tot i haver trobat alguns contratemps menors. Dos dies després de l'aterratge del Vikram i del rover Pragyan a la Lluna, un instrument a bord del rover va experimentar una apagada momentània. Santosh Vadawale, l'investigador principal de l'espectròmetre de raigs X de partícules alfa (APXS), va explicar que l'apagada va ser causada per l'addició tardana d'una funció de seguretat, que va desactivar inadvertidament el comandament de l'APXS. Tanmateix, la falla es va rectificar ràpidament i l'instrument va realitzar amb èxit l'anàlisi in situ del sòl i les roques de la Lluna.

Contràriament als informes que afirmaven que s'esperava que l'aterratge Vikram i el rover Pragyan es despertin durant el segon dia lunar, Vadawale va aclarir que mai van ser dissenyats per fer-ho. En una sessió a l'Institut Tata d'Investigació Fonamental (TIFR), Vadawale va destacar que la missió va ser un èxit total. A més, va afirmar que les càrregues útils Chandrayaan-3 han proporcionat dades científiques excel·lents, amb l'APXS que ofereix una informació fantàstica que actualment s'està analitzant amb detall.

La missió Chandrayaan-3 ha marcat sens dubte una fita important en els esforços d'exploració espacial de l'Índia. Els errors trobats durant el funcionament de la missió són típics durant missions tan complexes i no eclipsen els seus èxits. El bon funcionament de l'APXS i les valuoses dades científiques recollides de la superfície de la Lluna contribueixen a avançar en la nostra comprensió de la geologia lunar i aplanen el camí per a futures missions lunars.

