Desvetllant els secrets de les regions de naixement de les estrelles: un cop d'ull a l'interior de la nebulosa Carina

Les nebuloses formadores d'estrelles sempre han fascinat els astrònoms, però la seva naturalesa ocupada i la presència de núvols de gas i pols dificulten l'observació de l'acció que té lloc a l'interior. Tanmateix, gràcies als avenços tecnològics, un equip d'investigadors va fer recentment descobriments innovadors sobre la nebulosa Carina mitjançant l'Atacama Large Millimeter Array (ALMA).

Dirigit pel Ph.D. estudiant Geovanni Cortes-Rangel de l'Instituto de Radioastronomía y Astrophysíca de Mèxic, l'equip va centrar la seva atenció en els Pilars de la Nebulosa Carina, una zona coneguda per la seva intensa activitat de naixement d'estrelles. Dins d'aquesta regió, dos cúmuls estel·lars massius, Trumpler 14 i Trumpler 16, dominen l'escena, emetent una potent radiació ultraviolada.

Mitjançant l'estudi de les sortides moleculars, o dolls, que emanen dels objectes dins dels pilars, els investigadors van poder conèixer els processos que ocorren en aquest viver de naixement d'estrelles. La radiació de les estrelles calentes de tipus O dels cúmuls estel·lars il·lumina i esculpeix els pilars polseosos, revelant la presència de protoestrelles, discos protoplanetaris i dolls. Aquests entorns extrems ofereixen una oportunitat única per estudiar la formació d'estrelles acabades de néixer darrere del vel de gas i pols.

Una de les conclusions clau de l'estudi va ser la mesura de les masses de discos circumstel·lars al voltant de les estrelles que s'acaben de formar, així com l'extensió de les sortides o dolls moleculars. L'equip va descobrir que les fonts d'aquests jets són protoestrelles de massa baixa o mitjana. A mesura que es formen aquestes estrelles infantils, el material que cau s'escalfa i s'expulsa en un flux bipolar al llarg de l'eix de rotació de la protoestrella. Les col·lisions amb el gas i la pols circumdants exciten els gasos de les nebuloses i fan que s'il·luminin.

Aquests jets, que poden assolir velocitats de centenars de milers de quilòmetres per hora, es coneixen com a objectes Herbig-Haro. Aquests objectes, que reben el nom dels astrònoms George Herbig i Guillermo Haro, que els van estudiar extensament, són components essencials del procés de naixement de les estrelles.

En analitzar les dades d'ALMA, els investigadors van identificar diverses fonts compactes que emeten radiació de longitud d'ona mil·limètrica, coneguda com a objectes Herbig-Haro. També van detectar sortides de monòxid de carboni associades a aquests objectes. Un objecte especialment notable és HH 666, que presenta jets retorçats que s'estenen al llarg de 10 anys llum i que creen grans xocs d'arc en impactar amb la nebulosa circumdant.

Els descobriments fets a la nebulosa Carina proporcionen informació crucial sobre la formació estel·lar i l'evolució dels discos circumstel·lars i protoplanetaris. L'acció de fotoevaporació de les sortides de les estrelles infantils està erosionant gradualment els pilars, provocant potencialment la seva destrucció en un termini de 100,000 a un milió d'anys. Com a resultat, els discos circumstel·lars exposats poden transformar-se en discos protoplanetaris, preparant l'escenari per a la formació potencial de planetes.

L'estudi també suggereix que, malgrat l'entorn de radiació dura, pot romandre prou massa de pols a la regió per donar suport a la formació planetària. Els investigadors van estimar que podria quedar entre 0.01 i 0.7 masses solars de material sobrant, proporcionant els ingredients necessaris per al naixement dels planetes.

A mesura que s'aprofundeix la nostra comprensió de les regions de naixement de les estrelles, obtenim coneixements valuosos sobre els processos que configuren el nostre univers. La nebulosa Carina continua sent un lloc captivador per als astrònoms, oferint una visió del misteriós món de la formació estel·lar i dels sistemes planetaris potencials.

FAQ

Què són els objectes Herbig-Haro?

Els objectes Herbig-Haro són nebulositats brillants que es troben dins de nebuloses més grans i estan associats amb estrelles acabades de néixer. Es formen quan els dolls de gas i pols de les protoestrelles xoquen amb la nebulosa circumdant, excitant els gasos i fent-los il·luminar.

Com contribueixen els jets a la formació d'estrelles?

Els jets tenen un paper important en el procés de formació d'estrelles. A mesura que es formen les protoestrelles, el material que cau s'escalfa i s'expulsa en un flux bipolar al llarg de l'eix de gir de la protoestrella. Aquests dolls xoquen amb el gas i la pols a la regió de naixement de les estrelles, creant ones de xoc que poden desencadenar més formació estel·lar i donar forma a l'entorn circumdant.

Es poden formar planetes a les regions de naixement de les estrelles?

Sí, la formació planetària és possible a les regions de naixement d'estrelles com la nebulosa Carina. Malgrat la radiació intensa i l'erosió dels discos circumstel·lars, pot ser que quedi prou massa de pols per suportar la formació de planetes. L'estudi suggereix que els planetes ja s'han format o s'estan formant activament a la nebulosa Carina.