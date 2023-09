Com s'adapta el cervell humà als colors d'altres planetes

El cervell humà té una capacitat increïble d'adaptar-se a diferents condicions de llum, la qual cosa ens permet percebre els colors com a "normals" fins i tot quan portem ulleres de sol tintades o a mesura que envellim i els nostres ulls es tornen més groguencs. Tanmateix, què passaria si estiguéssim exposats a colors en un entorn completament desconegut, com un altre planeta? Segons els experts, el nostre cervell probablement s'ajustaria per percebre aquests colors com a més neutres amb el temps.

Michael Webster, un científic de la visió cognitiva, suggereix que sigui quin sigui el color predominant en un altre planeta, finalment semblaria gris als astronautes. Per exemple, si els humans viatjéssin a Mart, el Planeta Roig començaria a semblar gradualment més marró o més gris en lloc de vermell. El cel marcià, que ens sembla ocre, començaria a semblar més blau als exploradors de l'espai, encara que no és el mateix blau que el de la Terra.

Tanmateix, la percepció dels colors en altres planetes dependria dels colors dominants tant de l'atmosfera com del paisatge. L'ajust del cervell estaria influenciat per la relació entre la llum que arriba a través de l'atmosfera i els colors de l'entorn. En un escenari en què un exoplaneta tenia vegetació porpra i un cel daurat, el cervell podria ajustar-se de manera diferent.

La resposta del cervell al color no només es basa en la tonalitat sinó també en la intensitat. Si un entorn té una paleta de colors limitada, el cervell s'adapta més als canvis subtils d'ombra. Amb el temps, els colors esborrats es percebien com a més vibrants, i viceversa.

A l'espera que els astronautes s'adaptin a un nou planeta, hi ha la possibilitat de crear un dispositiu que els filtri i ajusti l'entorn automàticament. Derya Akkaynak, enginyer i oceanògraf, està treballant actualment en un algorisme informàtic anomenat "Sea-thru", que ajusta les imatges submarines perquè semblin com si fossin preses a terra. En corregir la filtració blava provocada per l'aigua, l'algorisme ofereix una nova perspectiva sobre els entorns submarins.

Tot i que el procés d'adaptació als colors en un planeta alienígena continua sent incert fins que els humans realment el visiten, les experiències a les profunditats del mar poden proporcionar una aproximació. En absència de llum vermella, les profunditats submergides apareixen grogues, creant una experiència visual estranya i desconeguda.

En conclusió, el cervell humà posseeix una capacitat d'adaptació notable a l'hora de percebre els colors en diferents entorns. Quan estiguin exposats a colors desconeguts en altres planetes, el nostre cervell probablement s'ajustaria per percebre'ls com a més neutres amb el pas del temps, amb factors com els colors atmosfèrics i del paisatge dominants jugant un paper en aquest ajust. A més, la percepció del color del cervell està influenciada tant per la tonalitat com per la intensitat. Mentre s'espera que els astronautes s'adaptin, hi ha la possibilitat de desenvolupar dispositius que els filtren i ajustin automàticament l'entorn. El mar profund ofereix una visió de com pot respondre el cervell a paletes de colors desconegudes.

Fonts:

– Ciència en viu