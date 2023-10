Estudiant els arbres preservats per entendre el risc de terratrèmols al nord-oest del Pacífic

Investigadors del Centre de Ciències de Terratrèmols del Servei Geològic dels Estats Units i la Universitat d'Arizona estan utilitzant arbres conservats al nord-oest del Pacífic per conèixer el risc de terratrèmols a la regió. L'equip va recollir arbres que es creia que havien mort durant els terratrèmols massius al llarg de les falles a la zona de Puget Sound. En analitzar els anells dels arbres, van identificar una punta de carboni-14 dels anys 774-75 dC. En comptar cap endavant fins a l'anell final dels arbres, van determinar que els arbres van morir entre el 923 i el 924. Això suggereix que ambdues falles van desencadenar terratrèmols simultàniament, enllaçant les dues falles i indicant un risc de terratrèmol més gran del que es pensava anteriorment.

Aquesta investigació proporciona informació valuosa sobre l'activitat sísmica al nord-oest del Pacífic i ajuda els científics a entendre millor les falles de la regió i el risc de terratrèmols. Mitjançant l'estudi del registre geològic, els investigadors poden recopilar informació dels terratrèmols passats i utilitzar-la per fer prediccions sobre esdeveniments futurs. Entendre el risc de terratrèmols és vital per desenvolupar plans de resposta d'emergència efectius i construir una infraestructura resilient.

Font: US Geological Survey, Universitat d'Arizona

Reconstrucció de l'esmalt dental

L'esmalt dental és la substància més dura produïda pel cos, però un cop es trenca, actualment no hi ha manera de reparar-lo. Tanmateix, investigadors de la Universitat de Washington han fet un descobriment emocionant que podria revolucionar la reparació de les dents. Han trobat una manera de convertir les cèl·lules mare en ameloblasts, les cèl·lules encarregades de produir l'esmalt dental. Això estimula la producció d'esmalt rudimentari, que podria conduir al desenvolupament de "emplenaments vius" per arreglar les cavitats amb l'esmalt real.

En el futur, aquestes troballes també podrien ajudar a fer créixer dents cultivades al laboratori que poden substituir les dents perdudes o greument danyades. Això proporcionaria una solució més natural i de llarga durada en comparació amb els implants dentals tradicionals o les pròtesis dentals. La capacitat de regenerar l'esmalt dental milloraria significativament la salut dental i la qualitat de vida de moltes persones.

Font: Universitat de Washington

Diners al poble

La manca de diners és una de les principals causes de sensellarisme. Per explorar l'impacte de l'assistència monetària sobre el sensellarisme, els investigadors de la Universitat de la Colúmbia Britànica van realitzar un estudi on van proporcionar una transferència en efectiu incondicional única de 7,500 dòlars canadencs a 50 persones sense llar. L'estudi va trobar que els destinataris de la transferència en efectiu van gastar més en necessitats essencials com ara menjar, lloguer i transport. A més, al llarg d'un any, van passar menys dies en refugis i més dies en habitatges estables.

Aquest estudi destaca els beneficis potencials d'oferir assistència directa en efectiu a les persones sense llar. En abordar el problema subjacent de la inestabilitat financera, és possible millorar el benestar personal i reduir la dependència dels refugis temporals. Es necessiten més investigacions per explorar diferents enfocaments per abordar el sensellarisme i per desenvolupar estratègies més efectives per oferir un suport significatiu a les persones que ho necessiten.

Font: Universitat de la Colúmbia Britànica

Velocitat postal i participació electoral

El vot per correu s'ha tornat cada cop més popular, especialment en estats com Oregon i Washington, on és més fàcil per als residents votar. Un investigador de la Universitat Estatal de Washington va examinar com la velocitat del servei postal local pot afectar la participació dels votants, especialment als estats amb lleis de vot més restrictives. L'estudi va trobar que un servei postal local eficient augmenta la probabilitat que les persones votin, especialment a les zones amb regles de votació més estrictes.

Els resultats posen de manifest la importància d'un sistema de lliurament de correu eficient per garantir que les paperetes arribin a temps i es puguin comptar. A mesura que el vot per correu s'està generalitzant, és crucial abordar qualsevol barrera que pugui impedir que les persones participin en el procés democràtic. Els esforços per millorar l'eficiència del servei postal i racionalitzar el procés de votació poden ajudar a millorar la participació dels votants i garantir que la veu de tothom sigui escoltada.

Font: Universitat Estatal de Washington

Perspectiva meteorològica del nord-oest del Pacífic

Investigadors de la Universitat Estatal de Portland han utilitzat models informàtics i aprenentatge automàtic per predir els patrons meteorològics futurs al nord-oest del Pacífic sota la trajectòria actual de l'escalfament global. Sorprenentment, els investigadors van trobar que no s'espera que els patrons de circulació atmosfèric més grans que influeixen en el clima local canviïn significativament, especialment a l'hivern. Això significa que els patrons meteorològics que experimentem a la regió poden no patir canvis significatius malgrat l'escalfament del planeta.

No obstant això, és important tenir en compte que aquesta investigació se centra en patrons meteorològics més grans i que els impactes localitzats com ara onades de calor, tempestes i esdeveniments meteorològics extrems encara poden ocórrer amb més freqüència en el futur a causa del canvi climàtic. Entendre els impactes potencials del canvi climàtic en els patrons meteorològics regionals és essencial per desenvolupar estratègies per mitigar-ne els efectes.

Font: Portland State University