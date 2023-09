L'aurora boreal a Irlanda i Irlanda del Nord: una espectacular exhibició natural

Si alguna vegada has volgut presenciar l'impressionant fenomen de les aurores boreals, no t'has d'aventurar fins a Islàndia o Alaska. Irlanda i Irlanda del Nord ofereixen espectacles impressionants de l'aurora boreal, pintant el cel nocturn amb verds, roses, blaus i morats vius. Tot i que els núvols de vegades poden obstruir la vista, les nits clares amb l'activitat solar necessària poden oferir entreveus d'aquest espectacle de llum natural.

Els millors llocs per observar l'aurores boreals a Irlanda inclouen la costa nord d'Irlanda del Nord, la costa d'Antrim, Co Mayo a la costa oest, Ashbourne a Co Meath i, potencialment, la zona de Dublín durant les exhibicions fortes. Tanmateix, els avistaments no estan garantits, i el proper equinocci del 23 de setembre podria oferir una millor oportunitat a causa de les condicions del camp magnètic de la Terra i la inclinació del planeta en aquell moment.

El procés de l'aurora comença amb erupcions solars, erupcions al sol que alliberen milers de milions de tones de radiació a l'espai. Aquestes partícules arriben a l'atmosfera terrestre uns dos dies després, on algunes queden atrapades en el camp magnètic del planeta i són atretes cap als pols nord i sud. En xocar amb àtoms i molècules de l'atmosfera, creen els colors vibrants de les aurores boreals.

Els cels clars i la mínima contaminació lumínica són crucials quan s'intenta presenciar l'aurora. Viure lluny de ciutats i pobles ofereix més possibilitats de veure les principals pantalles, tot i que fins i tot des de la ciutat de Dublín s'han informat vistes espectaculars. Astronomy Ireland gestiona un servei d'alerta d'aurores, que prediu quan es produiran explosions solars i quan s'espera que les partícules arribin a l'atmosfera terrestre.

Els propers anys són especialment favorables per presenciar l'aurores boreals, ja que l'activitat del sol s'acostarà el 2025. No obstant això, les condicions meteorològiques poden presentar desafiaments, amb un cel ennuvolat que sovint obstrueix la visió. Malgrat això, hi ha nits clares que ofereixen l'oportunitat de viure aquest fenomen natural impressionant.

Fonts: revista Astronomy Ireland