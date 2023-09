La màgia de l'aurora boreal: on i quan veure l'espectacular exhibició a Irlanda

By

La bellesa de l'aurora boreal, un espectacle de llum natural fascinant, es pot presenciar en diversos llocs d'Irlanda i Irlanda del Nord. Tot i que no hi ha cap garantia de veure aquest fenomen impressionant, el proper equinocci del 23 de setembre pot augmentar les vostres possibilitats d'experimentar-lo. David Moore, editor de la revista Astronomy Ireland, explica que durant l'equinocci, les condicions del camp magnètic de la Terra i la inclinació del planeta poden provocar una visualització de l'aurora. Tanmateix, no garanteix un albirament; només augmenta la probabilitat.

Els millors llocs per presenciar l'aurora boreal a Irlanda són la costa nord rural d'Irlanda del Nord i Mayo per la seva proximitat a l'oceà Atlàntic. L'absència de llums de la ciutat en aquestes regions proporciona una visió més clara de l'aurora. Tanmateix, els cels clars són essencials per detectar les llums, independentment de la ubicació del país.

El procés de l'aurora comença amb erupcions solars, erupcions al sol que alliberen milers de milions de tones de radiació a l'espai. Aquestes partícules carregades arriben a l'atmosfera terrestre al voltant de dos dies després i algunes queden atrapades en el camp magnètic terrestre, creant les aurores boreals quan xoquen amb els gasos atmosfèrics. La intensitat de les llums depèn de l'activitat de les partícules i es pot estendre més al sud de l'habitual en rares ocasions.

Per maximitzar les vostres possibilitats de veure l'aurora boreal, és crucial estar lluny de les llums artificials, ja que poden enfosquir la vista. Viure en un poble o ciutat pot limitar la visibilitat dels llums només a les pantalles principals. Tanmateix, els llocs al camp sense llums brillants al nord ofereixen una gran vista de l'aurora.

Astronomy Ireland ofereix un servei d'alerta d'aurora per predir i informar el públic sobre possibles avistaments. Les alertes inclouen informació sobre l'activitat esperada al cel, inclosa l'aurora. Les aurores boreals poden aparèixer a qualsevol hora de la nit, amb una durada variable des d'unes poques hores fins a tota la nit.

La coberta de núvols pot obstruir la visió de les llums, de manera que els cels clars són ideals per presenciar aquesta espectacular pantalla. Afortunadament, els propers anys es consideren favorables per veure l'aurora boreal, ja que s'espera que el sol assoleixi la seva activitat màxima el 2025.

Fonts: revista Astronomy Ireland