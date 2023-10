Missió Psique de la NASA: sondejar l'asteroide ric en metalls

By

La NASA es prepara per llançar la nau espacial Psyche amb una missió per investigar l'asteroide ric en metalls anomenat Psyche. Aquesta missió és significativa perquè les missions anteriors de sondeig d'asteroides s'han centrat en objectes rocosos o gelats, mentre que Psyche es compon principalment de metall. En estudiar l'asteroide de prop, els científics esperen obtenir informació sobre la formació de la Terra i altres planetes del nostre sistema solar.

La missió Psyche està prevista per al llançament el 12 d'octubre de 2021. La nau espacial serà transportada per un coet SpaceX Falcon Heavy del Launch Complex 39A al Centre Espacial Kennedy de la NASA a Florida. Inicialment, la missió es va posar en marxa el 5 d'octubre, però un problema amb els propulsors va requerir un retard d'una setmana per resoldre el problema.

Un cop llançada, Psyche viatjarà aproximadament 2.2 milions de milles per arribar al cinturó d'asteroides principal, on entrarà a l'òrbita de l'asteroide Psyche a finals de juliol de 2029. La nau espacial passarà uns dos anys orbitant l'asteroide, fent fotos, mapejant la superfície, i recollir dades per determinar-ne la composició.

L'asteroide Psique, que rep el nom de la deessa grega de l'ànima, té unes 173 milles d'ample i orbita al voltant del Sol a la part exterior del cinturó d'asteroides principal. Es creu que és el nucli exposat d'un planetesimal, un bloc de construcció d'un planeta. Les col·lisions violentes durant la formació primerenca del sistema solar poden haver despullat la seva capa exterior.

La nau espacial Psyche està equipada amb un magnetòmetre, un espectròmetre de raigs gamma i neutrons i una imatge multiespectral per estudiar l'asteroide. Buscarà proves d'un antic camp magnètic, determinarà els elements químics de l'asteroide i proporcionarà informació sobre la seva composició mineral.

La missió Psyche s'ha enfrontat a retards i reptes, amb un cost estimat d'1.2 milions de dòlars. Originalment estava previst per al llançament el 2022, però es va retardar a causa de problemes amb el programari de vol i els equips de prova. A l'octubre de 2022, la NASA va anunciar que la missió tornava al bon camí després de resoldre els problemes de personal i comunicació que van contribuir al retard.

La missió Psyche ofereix una oportunitat única per entendre el nucli del nostre planeta i la formació de planetes rocosos al nostre sistema solar. Podria proporcionar informació valuosa sobre la història i l'evolució caòtica del nostre sistema solar.

