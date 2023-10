El gel marí de l'Antàrtida a un mínim rècord, amb conseqüències globals amenaçades

L'Antàrtida ha experimentat un mínim rècord de cobertura de gel marí quatre vegades en els últims vuit anys, segons l'Australian Broadcasting Corporation (ABC). A diferència d'anys anteriors, el gel no es torna a formar en l'actual temporada d'hivern, deixant extensos trams de la costa antàrtica lliures de gel. És molt poc probable que aquest fenomen sense precedents es produeixi de manera natural, tal com va afirmar l'oceanògraf físic Edward Doddridge, que el descriu com un "esdeveniment de cinc sigma" amb probabilitats que succeeixi aproximadament una vegada cada 7.5 milions d'anys.

Els científics atribueixen la disminució dels nivells de gel a les aigües oceàniques més càlides i als patrons meteorològics de major energia, que accelera el procés de fusió a l'Antàrtida. Aquesta reducció de la cobertura de gel té implicacions importants per a l'"albedo" de la Terra, que és la quantitat de llum reflectida per la superfície del planeta en lloc de ser absorbida. Un albedo més alt a causa de més gel frena l'efecte d'escalfament del sol. Tanmateix, a mesura que els nivells de gel disminueixen, el planeta comença a absorbir més calor, provocant un augment de l'escalfament global.

Les conseqüències d'un entorn significativament més càlid serien profundes i de gran abast. La salut humana, les fonts mundials d'aliments, l'agricultura i els ecosistemes essencials com les selves tropicals es veurien afectats. L'escalfament global ràpid i extens derivat de la fusió del gel polar podria tenir efectes devastadors sobre el planeta.

És crucial abordar el problema de la disminució del gel marí a l'Antàrtida i prendre mesures immediates per mitigar els impactes de l'escalfament global. Això inclou reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i implementar estratègies per protegir i restaurar la cobertura de gel. Els resultats d'aquesta investigació serveixen com a crida d'atenció a la necessitat urgent de cooperació global i mesures proactives per combatre el canvi climàtic.

Definicions:

– Albedo: L'albedo fa referència a la quantitat de llum reflectida per la superfície terrestre.

– Gel marí: el gel marí és aigua de mar congelada que es forma i flota a la superfície de l'oceà.

Fonts:

- Australian Broadcasting Corporation (ABC)