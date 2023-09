Mireu el "Tren satèl·lit" de Starlink sobre Houston

Prepareu-vos per a un espectacle celeste a Houston aquesta nit i divendres a la nit, ja que podríeu veure el "tren satèl·lit" Starlink. Starlink és una xarxa de satèl·lits desenvolupada per SpaceX amb l'objectiu de proporcionar internet de baix cost a ubicacions remotes. Actualment, hi ha més de 4,500 satèl·lits Starlink en òrbita a aproximadament 340 milles per sobre de la superfície de la Terra.

Durant una nit clara, si aixequeu la vista en el moment adequat, podreu veure una desfilada de satèl·lits enfilats pel cel. Sovint s'han confós aquests satèl·lits amb objectes voladors no identificats (OVNI) per la seva aparença.

Segons un rastrejador de Starlink, el "tren" serà especialment brillant sobre Houston durant les properes dues nits. Dijous, espereu veure'l a les 8:30 desplaçant-se del nord-oest a l'est, i divendres a les 8:38 del nord-oest al sud.

Si preferiu una vista més tènue, lleveu-vos d'hora els dies següents. Divendres, podeu sortir a les 5:21 del matí per veure com el tren satèl·lit es mou del nord al nord-est. Dissabte serà visible a les 6:09h d'oest a nord-est. Diumenge, busqueu-lo a les 5:26 del nord al nord-est, i de nou a les 6:05 del nord-oest al sud-est. Per últim, dilluns es podrà agafar a les 5:53 h d'oest a sud-est.

Les finestres de visualització d'aquests avistaments poden oscil·lar entre dos i set minuts. A l'agost, moltes persones al sud-est de Texas van presenciar una sèrie de llums al cel, que en realitat eren 15 satèl·lits Starlink que es van llançar des de la base de la força espacial Vandenberg a Califòrnia.

Per tant, si observeu el "tren satèl·lit" de Starlink per sobre, assistiràs a una mostra notable d'innovació humana i progrés en la recerca de la connectivitat global.

Fonts: rastrejador Starlink, SpaceX