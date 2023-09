Un nou estudi troba un vincle entre l'exercici regular i el risc reduït de demència

By

Un estudi recent ha demostrat una correlació entre l'exercici regular i un risc reduït de desenvolupar demència. La investigació, realitzada per un equip de científics de la Universitat de Califòrnia, va seguir un grup de participants durant un període de diversos anys per avaluar l'impacte de l'activitat física en el declivi cognitiu.

Els resultats van revelar que les persones que feien exercici regularment tenien un risc significativament menor de desenvolupar demència en comparació amb les que portaven un estil de vida sedentari. L'estudi també va assenyalar que el tipus d'exercici realitzat era menys important que la consistència i la freqüència de l'activitat física.

Els investigadors plantegen la hipòtesi que l'exercici pot facilitar la producció de determinades substàncies químiques al cervell que protegeixen contra el declivi cognitiu. També suggereixen que l'activitat física pot millorar el flux sanguini i el subministrament d'oxigen al cervell, que és crucial per mantenir una funció cognitiva òptima.

Tot i que l'estudi no va aprofundir en els tipus o durades específics d'exercici que serien més beneficiosos, va destacar la importància de fer que l'exercici sigui una part habitual de la rutina. Els investigadors recomanen participar en una varietat d'activitats que incorporin exercicis d'entrenament cardiovascular i de força, així com activitats que estimulin la ment, com trencaclosques o aprendre noves habilitats.

És important tenir en compte que aquest estudi no estableix una relació causa-efecte entre l'exercici i la reducció del risc de demència, sinó que destaca una forta associació entre tots dos. Es necessiten més investigacions per entendre completament els mecanismes subjacents a aquest enllaç.

En conclusió, l'exercici regular sembla estar relacionat amb un risc reduït de desenvolupar demència. Incorporar l'activitat física a l'estil de vida pot tenir un impacte positiu en la salut cognitiva i el benestar general. Estudis futurs proporcionaran una comprensió més profunda de com es pot utilitzar l'exercici com a estratègia preventiva contra la demència.

Fonts:

– Estudi de la Universitat de Califòrnia sobre la relació entre exercici i risc de demència.