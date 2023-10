Missió Shukrayaan-1: explorant Venus amb ISRO

By

L'Organització Índia d'Investigació Espacial (ISRO) es prepara per a la seva propera expedició espacial, la missió Shukrayaan-1, després de les exitoses missions Chandrayaan 3 i Aditya L-1. Shukrayaan-1 marcarà el primer viatge d'ISRO a Venus, el segon planeta des del Sol.

La missió, que inicialment estava planificada el 2012 però ajornada, ara està en curs. Shukrayaan 1, que rep el nom de les paraules sànscrites per a Venus ("Shukra") i portador ("Yaana"), es llançarà amb GSLV Mk II o GSLV Mk III. Portarà càrregues útils avançades que inclouen un radar d'obertura sintètica (SAR) d'alta resolució i un radar de penetració a terra.

L'objectiu principal de la missió Shukrayaan-1 és dur a terme un estudi extens de Venus, centrant-se en la seva superfície, atmosfera, estructura, dinàmica i composició geològica. La missió té com a objectiu desentranyar els misteris del planeta més calent del nostre sistema solar.

Pel que fa a la importància, Shukrayaan-1 no només contribuirà a la nostra comprensió de Venus, sinó que també aportarà llum sobre els entorns exoplanetes i l'evolució dels planetes semblants a la Terra. Proporcionarà informació valuosa sobre la simulació del clima de la Terra i servirà com a advertència dels possibles canvis climàtics en altres planetes.

La data de llançament de Shukrayaan-1 es va fixar inicialment per a mitjans de 2023, però es va avançar més a causa de la pandèmia. Tanmateix, el president de l'ISRO, S. Somanath, ha anunciat que la missió ara està prevista per al llançament el desembre de 2024, amb una finestra de llançament alternativa el 2031.

La NASA ha expressat la seva preocupació per la possibilitat de vida a Venus i, tot i que alguns científics no han descartat la presència de bacteris a la seva atmosfera superior, l'objectiu de la missió és estudiar de manera exhaustiva les característiques del planeta més que el seu potencial per a la vida.

A més de la missió Shukrayaan-1, ISRO també està treballant en dos satèl·lits per investigar la temperatura espacial i el seu impacte a la Terra, a més de conceptualitzar un projecte per aterrar una nau espacial a la Lluna.

En general, la missió Shukrayaan-1 representa una fita important per a l'Índia i ISRO, ja que aprofundeixen en els misteris de Venus i contribueixen a la nostra comprensió dels nostres planetes veïns.

Fonts:

– President de l'ISRO S. Somanath

- Organització Índia de Recerca Espacial (ISRO)

- NASA