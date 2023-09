The Psyche Mission: explorant els misteris d'un món metàl·lic

La missió Psique és una empresa ambiciosa que té com a objectiu explorar un asteroide metàl·lic intrigant conegut com a Psique. Es creu que aquest asteroide, situat en òrbita entre Mart i Júpiter, és el nucli exposat de níquel-ferro d'un planeta antic. La importància d'aquesta missió rau en l'oportunitat que presenta d'investigar directament la composició i la història d'un nucli planetari.

Mentre que els nuclis de planetes rocosos com la Terra romanen amagats sota capes de roca i escorça, Psyche ofereix una finestra única al funcionament intern d'un nucli planetari. Mitjançant l'estudi d'aquest asteroide, els científics esperen obtenir informació sobre els processos turbulents de formació planetària mitjançant col·lisions i acreció.

La missió està dirigida per la Universitat Estatal d'Arizona, amb el Jet Propulsion Laboratory de la NASA que supervisa la gestió, les operacions i la navegació de la missió. El sistema de propulsió solar-elèctric de la nau espacial serà construït per Maxar, complementat amb un conjunt d'instruments científics.

L'objectiu principal de la missió és desentranyar els misteris dels nuclis de ferro, un component inèdit de la formació del planeta. Això proporcionarà informació valuosa sobre la formació i l'evolució del nostre propi planeta i d'altres. Psyche també ens permetrà mirar dins dels planetes terrestres, inclosa la Terra, que normalment estan ocults a la vista. L'exploració de Psique, un cos celeste fet principalment de metall, ofereix un fort contrast amb la composició de roca i gel d'altres objectes del nostre sistema solar.

Per assolir aquests objectius científics, la missió s'ha fixat uns objectius específics. Aquests inclouen determinar si Psique és realment un nucli o compost de materials no fosos, avaluar les edats relatives de diferents regions de la superfície de Psique, investigar la composició elemental de petits cossos metàl·lics com Psique i comprendre les condicions ambientals sota les quals es va formar Psique.

S'ha dissenyat un conjunt d'instruments científics per facilitar aquestes investigacions. Aquests inclouen una imatge multiespectral per capturar imatges en diverses longituds d'ona, un espectròmetre de raigs gamma i neutrons per detectar la radiació emesa i proporcionar informació de composició, un magnetòmetre per mesurar camps magnètics i una eina d'investigació científica de la gravetat de banda X per sondejar l'estructura interna de l'asteroide. A més, una tecnologia de comunicació làser pionera coneguda com Deep Space Optical Communication (DSOC) millorarà la transmissió de dades entre la nau espacial i la Terra.

En conclusió, la missió Psyche representa una oportunitat notable per explorar els misteris d'un asteroide metàl·lic. Mitjançant l'estudi de Psique, els científics esperen obtenir coneixements valuosos sobre la formació i l'evolució dels nuclis planetaris, així com desbloquejar els secrets dels planetes terrestres amagats sota els seus exteriors rocosos.

