La missió Chandrayaan-3 de l'Índia ha assolit una fita important amb la finalització amb èxit d'un experiment de llúpol no planificat per part de l'aterratge Vikram a la superfície de la Lluna. La missió, que tenia com a objectiu estudiar diversos aspectes de l'entorn lunar, va ser testimoni de l'aterratge Vikram i del rover Pragyan realitzant experiments durant 14 dies terrestres abans que la foscor i el fred extrem s'apoderaven de la superfície lunar.

L'experiment de llúpol va implicar l'aterratge Vikram a la Lluna una vegada més sota comandament, una acció que no estava prevista inicialment. Durant el salt, l'aterrador va disparar els seus motors com s'esperava, es va aixecar uns 40 centímetres i va aterrar amb seguretat a uns 30 o 40 centímetres de distància de la seva ubicació original. Aquesta maniobra reeixida va demostrar la capacitat del Chandrayaan-3 per enlairar-se de la superfície de la Lluna, obrint noves possibilitats per a futures missions lunars.

Un dels principals reptes per a l'aterratge Vikram i el rover Pragyan va ser sobreviure a les temperatures extremadament baixes de -200 graus centígrads a la Lluna. El fet que els seus instruments a bord hagin suportat aquestes dures condicions dóna esperança per a futures missions que podrien retornar mostres lunars a l'Índia. Els mòduls tenien el potencial de funcionar durant catorze dies addicionals per recollir i transmetre informació valuosa de la Lluna.

Malgrat l'esperança que l'aterratge i el rover sobrevisquin a la nit lunar, que dura aproximadament 14 dies terrestres, no hi ha hagut cap resposta per part d'ells. La nit lunar, que va començar el 30 de setembre, marca el final de tots els intents de reviure l'aterratge Vikram i el rover Pragyan.

L'Índia va fer història amb l'èxit de l'aterratge de Chandrayaan-3 a la regió polar sud de la Lluna el 23 d'agost. Aquest assoliment va consolidar la posició de l'Índia com el primer país a aconseguir una gesta tan rara.

