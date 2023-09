Retorn de la mostra d'asteroides: la missió OSIRIS-REx de la NASA es prepara per a l'aterratge a la Terra

Després d'un viatge de set anys per l'espai, la nau espacial OSIRIS-REx de la NASA aterrarà a la Terra aquest cap de setmana, portant una mostra preciosa de l'asteroide Bennu. L'investigador principal de la missió, Dante Lauretta, va expressar la seva preocupació pel potencial d'un aterratge accidental, però va assegurar que l'equip disposa d'un pla de seguretat.

OSIRIS-REx va fer història el 2020 quan es va convertir en la primera nau espacial a visitar l'asteroide Bennu, proper a la Terra. L'octubre d'aquell any, va recollir mostres amb èxit en una maniobra de tacte i anar. Ara, la nau espacial està en les etapes finals de la seva missió, i s'espera que la càpsula de retorn aterri suaument al desert d'Utah diumenge al matí.

Tanmateix, l'equip de recuperació està preparat per a qualsevol resultat inesperat. Han estat practicant per a diversos escenaris per garantir la conservació de la mostra en cas d'una anomalia d'aterratge. Si es produeix un xoc, la mostra es portarà a una sala neta per minimitzar la contaminació. Els subministraments de contingència també estaran disponibles al lloc si cal.

La pràctica de recuperació ha estat en curs durant anys i recentment ha culminat amb simulacions a Utah. L'equip s'ha cronometrat per veure amb quina rapidesa poden recuperar la mostra i portar-la al laboratori per processar-la. Les lliçons apreses de missions de retorn de mostres d'asteroides anteriors, com ara les missions Genesis i Stardust de la NASA, han informat els procediments i la planificació d'OSIRIS-REx.

En els propers anys, els científics analitzaran les mostres retornades per OSIRIS-REx per obtenir informació sobre el primer sistema solar i la formació planetària. Mentrestant, la nau espacial continuarà la seva missió d'estudiar un altre asteroide proper a la Terra, Apophis, el 2029.

