Un descobriment fascinant sobre els munts d'Arrokoth per part del Southwest Research Institute

Un estudi recent realitzat per investigadors del Southwest Research Institute ha descobert una troballa intrigant sobre Arrokoth, un objecte transneptunià que va guanyar fama a través de la sonda New Horizons. L'estudi revela que els dos lòbuls d'Arrokoth estan adornats amb túmuls, cadascun d'uns cinc quilòmetres de diàmetre. Aquests monticles donen als lòbuls un aspecte semblant a un gerd i comparteixen característiques similars com la forma, la mida, el color i l'albedo. Aquesta similitud suggereix fortament que els túmuls es van originar a partir d'objectes separats que es van agrupar per formar els lòbuls d'Arrokoth, que abasta 18 quilòmetres d'amplada.

Arrokoth està classificat com a planetesimal i resideix dins del cinturó de Kuiper, una regió expansiva més enllà de Neptú que alberga restes de la formació del sistema solar. Entendre les característiques dels planetesimals és crucial per comprendre els processos que van conduir a la formació dels nostres planetes actuals. Els dos lòbuls d'Arrokoth indiquen el "model d'inestabilitat del flux" de formació, on les col·lisions suaus a velocitats lentes permeten que els objectes més petits s'acumulin en altres més grans. Tanmateix, la presència de "blocs de construcció" uniformes dins dels lòbuls planteja noves preguntes sobre la seva formació.

Alan Stern, l'investigador principal de la missió New Horizons i investigador principal de l'estudi, suggereix que aquestes troballes reforcen el model d'inestabilitat de la transmissió. Si els túmuls d'Arrokoth reflecteixen realment els blocs de construcció dels planetesimals antics, pot ser que calgui una reavaluació de les teories actuals sobre la formació planetesimal. Stern va presentar aquests resultats a la reunió anual de la 55a Divisió de Ciències Planetàries a San Antonio.

Aquests descobriments tenen implicacions per a futures missions com la Lucy de la NASA, que té com a objectiu explorar els asteroides troians de Júpiter, i l'interceptor de cometes de l'ESA. Examinant aquests objectes, els científics esperen obtenir més informació sobre la composició planetesimal i les teories de la formació. Serà essencial cercar estructures semblants a monticles als planetesimals observats durant aquestes missions per determinar la prevalença d'aquest fenomen.

Un article que detallava aquestes troballes es va publicar a The Planetary Science Journal el 26 de setembre.

Fonts:

– Institut de Recerca del Sud-oest

– The Planetary Science Journal