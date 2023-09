L'operador de xarxa de Califòrnia es prepara per a la disminució de la generació solar durant l'eclipsi solar

L'operador del sistema independent de Califòrnia (CAISO) preveu una reducció significativa de la generació renovable durant un eclipsi solar anular el 14 d'octubre. Com que la generació d'energia solar representa la majoria del subministrament durant la punta del migdia, s'espera que l'eclipsi afecti l'estabilitat de la xarxa.

Les renovables representen aproximadament el 70% del subministrament durant la punta del migdia, i la solar aporta més del 80% de la generació renovable. L'equip de previsió a curt termini de CAISO preveu una disminució de 9.374 GW en la generació d'energies renovables a escala de xarxa durant l'eclipsi, mentre que la càrrega bruta augmentarà en 2.374 GW.

L'eclipsi afectarà les regions del mercat de desequilibri energètic occidental (WEIM), amb diferents temps i magnituds d'impacte. L'àrea de l'autoritat d'equilibri de Califòrnia, per exemple, experimentarà un enfosquiment solar que oscil·larà entre el 68% i el 89%, depenent de la ubicació. Els proveïdors de gas interestatal i intraestatal, així com els recursos hidràulics i de bateries, es mobilitzaran per ajudar amb les grans rampes de generació.

CAISO col·laborarà amb el coordinador de fiabilitat West, empreses de distribució de serveis públics i entitats WEIM per garantir operacions estables del mercat i operacions fiables del sistema el dia de l'eclipsi.

El Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) confiarà en la seva flota de gas per compensar la reducció de la generació solar durant l'eclipsi. Altres regions, com el nord-oest del Pacífic, preveuen fluctuacions en la generació i les càrregues, però no esperen cap impacte en la fiabilitat.

Des del 2017, la capacitat solar als EUA ha crescut significativament, fent que l'eclipsi d'aquest any sigui més impactant. La capacitat solar a escala de xarxa i coberta de CAISO ha augmentat en 6.5 GW i 8.55 GW, respectivament, mentre que la capacitat solar a escala de xarxa i coberta de WEIM han crescut en 9.414 GW i 5.720 GW, respectivament.

El CAISO està avaluant els efectes de l'eclipsi solar del 2023 amb un abast més ampli, ja que ara ofereix serveis de coordinació de fiabilitat a diverses àrees d'equilibri de la interconnexió occidental. Amb l'augment de la interconnexió de la xarxa occidental, les entitats poden utilitzar aquestes connexions i relacions per mantenir operacions fiables i optimitzar els recursos durant l'eclipsi.

Califòrnia lidera els EUA en capacitat solar, amb 17.934 GW instal·lats a finals del segon trimestre. CAISO gestiona el flux d'electricitat d'aproximadament el 2% de Califòrnia i una petita part de Nevada.

Fonts: CAISO, NASA, American Clean Power Association