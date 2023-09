La manca de científics britànics negres: abordant el racisme institucional a la ciència

Oficialment, no hi ha professors negres de química o física al Regne Unit, la qual cosa fa que molts científics argumentin que la ciència del Regne Unit és institucionalment racista. La Royal Society, l'acadèmia científica més antiga del món, pretén canviar això amb un nou esquema de finançament dissenyat per donar suport als estudiants de doctorat negres a seguir carreres en recerca acadèmica i, finalment, a convertir-se en professors. El pla proporcionarà fins a 690,000 £ en finançament a cinc becaris cada any.

El doctor Mark Richards, investigador de física i professor de l'Imperial College de Londres, i el professor Robert Mokaya, expert en química de materials a la Universitat de Nottingham, van aclarir aquesta qüestió. Tot i que Mokaya és professor de química des del 2008, no existeix oficialment segons les estadístiques recollides per l'Agència d'Estadística d'Educació Superior (HESA). HESA arrodoneix els números al cinc més propers, de manera que Mokaya s'arrodoneix a zero. Tot i que admet que hi pot haver altres professors de química negra al Regne Unit, encara no ha tingut l'oportunitat de conèixer-los. Tant Mokaya com Richards confirmen que tampoc hi ha professors negres de física.

En l'àmbit de la química, hi ha un total de 520 professors, mentre que en física n'hi ha 825. La situació és lleugerament millor en biociències, amb cinc professors negres de 1,345, i en enginyeria, que té aproximadament 20 professors negres de 1,730. En total, de totes les ciències, només hi ha 70 professors negres, que representen només el 0.6% del total. Només 10 d'aquests professors són dones. En canvi, els negres representen el 4.2% de la població a Anglaterra i Gal·les segons l'últim cens.

Hi ha diversos factors que contribueixen a la subrepresentació dels científics negres. Richards creu que la manca de consciència de les oportunitats disponibles i l'absència d'incidència serveixen com a principals barreres per als grups marginats. Sense xarxes i suport, es torna descoratjador per a persones amb talent. Les estadístiques demostren clarament que la proporció de persones negres a la ciència disminueix a cada etapa de l'escala acadèmica, des dels GCSE fins a la càtedra.

Richards, l'interès del qual per la ciència es remunta a la seva infància, destaca la importància de la curiositat i el suport per fomentar les aspiracions científiques. Va créixer en una llar monoparental, recorda com la seva ment inquisitiva el va portar a explorar el funcionament intern d'un endoll quan era petit. Tot i que inicialment va ser etiquetat com un "nen dolent", Richards explica que la seva curiositat i el seu desig d'entendre com funcionen les coses van alimentar la seva passió per la ciència.

La manca de representació negra a la ciència és un tema complex que requereix un enfocament polifacètic per desmantellar el racisme institucional i promoure la inclusió. L'esquema de finançament de la Royal Society és només un pas per abordar aquesta disparitat i garantir que els científics negres del Regne Unit rebin el reconeixement i les oportunitats que es mereixen.

