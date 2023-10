El corrent en raig de Júpiter revelat pel telescopi espacial Webb

By

El telescopi espacial Webb ha fet un descobriment notable a Júpiter, el planeta més gran del nostre sistema solar. El juliol de 2022, Webb va detectar un intens corrent en raig que es disparava per l'equador de Júpiter. El jet viatja a una velocitat d'aproximadament 320 milles per hora (515 quilòmetres per hora) i es troba a una altitud d'unes 25 milles (40 km) a l'estratosfera inferior de Júpiter.

Abans d'aquesta troballa, els astrònoms eren conscients de l'existència de jets est-oest a l'atmosfera de Júpiter. Tanmateix, l'anàlisi d'aquest jet ràpid descobert recentment suggereix que la dinàmica interna de Júpiter pot ser més dinàmica del que es pensava anteriorment. La investigació que analitza el jet s'ha publicat a Nature Astronomy.

El telescopi espacial Webb, llançat el desembre de 2021, fa observacions científiques des del juliol de 2022. Ha captat imatges vives i perspicaces del cosmos, incloses imatges de les aurores luminescents als pols de Júpiter i els anells que envolten Urà i Saturn.

Les imatges recents del corrent en raig de Júpiter es van prendre amb la càmera d'infrarojos propers de Webb. Aquestes imatges van revelar que parts de l'atmosfera de Júpiter estaven alterades pel moviment del jet. El raig es va seguir a través de cisalles de vent visibles a la imatge, que indicaven canvis en la velocitat del vent a diferents altures i distàncies dins de l'atmosfera del planeta.

El descobriment del jet a prop de la tropopausa de Júpiter, la regió a la vora de la seva troposfera, suggereix que la circulació atmosfèrica del planeta al voltant del seu equador és més semblant a la de Saturn del que es coneixia anteriorment.

Tot i que Webb només pot observar Júpiter des de la distància, les properes missions com ara l'explorador de llunes gelades de l'ESA (JUICE) i l'Europa Clipper de la NASA oferiran una mirada més propera al gegant gasós i les seves llunes. Aquestes missions investigaran els satèl·lits de Júpiter, inclosos Cal·listo, Europa i Ganimedes, que es creu que són satèl·lits oceànics que podrien donar suport a la vida extraterrestre.

Tanmateix, passaran uns quants anys abans que aquestes missions arribin al sistema de Júpiter. Es preveu que l'Europa Clipper arribi l'any 2030, mentre que JUICE està previst que arribi a Júpiter l'any 2031. Mentrestant, podem apreciar les increïbles fotografies captades per la càmera d'infrarojos propers de Webb des de la distància.

Font: Nature Astronomy