Una nova evidència de diòxid de carboni a la Lluna Europa de Júpiter dóna suport al potencial de vida

Els científics han descobert diòxid de carboni a la superfície de la lluna Europa de Júpiter, segons les observacions fetes pel telescopi espacial James Webb. Es creu que Europa té un vast oceà sota la seva closca gelada, cosa que la converteix en un candidat probable per albergar vida. La presència de diòxid de carboni, un ingredient essencial per a la vida tal com la coneixem, recolza encara més la idea que Europa podria donar suport a la vida.

El diòxid de carboni a la superfície d'Europa es concentra més en una regió coneguda com Tara Regio, que es caracteritza per una superfície jove i irregular. La regió també va revelar prèviament la presència de sal. Els científics creuen que el diòxid de carboni probablement es va originar a l'oceà intern d'Europa.

El telescopi espacial James Webb va utilitzar el seu espectrògraf d'infrarojos propers (NIRSpec) per detectar el diòxid de carboni. NIRSpec actua com un prisma, dividint la llum en un espectre de colors i revelant els elements presents en objectes llunyans. Les observacions del telescopi proporcionen informació valuosa sobre la composició de la superfície d'Europa i el seu potencial per mantenir la vida.

La NASA té previst explorar encara més Europa amb la missió Europa Clipper, que es llançarà el 2024. La missió té com a objectiu investigar el subsòl de la Lluna i determinar si conté condicions adequades per a la vida. La nau espacial volarà per Europa diverses vegades, recopilant dades que podrien proporcionar informació sense precedents sobre aquest intrigant cos celeste.

El telescopi espacial James Webb, una col·laboració entre la NASA, l'Agència Espacial Europea i l'Agència Espacial Canadenca, està dissenyat per estudiar objectes llunyans a l'univers. El seu gran mirall li permet captar més llum que el telescopi espacial Hubble, mentre que les seves capacitats d'infrarojos li permeten mirar a través dels núvols còsmics i penetrar regions inaccessibles per a altres telescopis. Els espectròmetres del telescopi també permeten als científics estudiar les atmosferes dels exoplanetes, ampliant la nostra comprensió dels mons habitables potencials més enllà del nostre sistema solar.

En general, el descobriment de diòxid de carboni a la superfície d'Europa s'afegeix a l'evidència creixent que aquesta lluna podria donar suport a la vida. L'exploració i l'estudi posteriors d'Europa seran crucials per esbrinar els misteris d'aquest món fascinant.

