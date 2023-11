Noves imatges del telescopi James Webb il·luminen el centre galàctic

By

El telescopi James Webb, conegut per capturar imatges impressionants, ha tornat a oferir una visió de les meravelles de l'espai. Aquesta vegada, la seva mirada va caure sobre el centre de la Via Làctia, revelant detalls sense precedents sobre el nostre barri còsmic. Centrant-se en Sagitari C, una regió de formació estel·lar a uns 300 anys llum de distància de Sagitari A (el forat negre supermassiu de la galàxia) i a 25,000 anys llum de distància de la Terra, el telescopi ha mostrat la part més densa del nostre entorn.

En aquesta fascinant col·lecció d'imatges, el telescopi James Webb revela més de 500,000 estrelles i cúmuls de protoestrelles a la regió. Aquestes protoestrelles, encara en procés de formació i acumulació de massa, contribueixen al impressionant núvol de caos que caracteritza el centre galàctic. En comparació, la nostra pròpia regió espacial sembla significativament escassa.

Segons el professor de la Universitat de Virgínia Jonathan Tan, que va col·laborar amb l'equip d'observació, el centre galàctic representa l'entorn més extrem de la Via Làctia. Fins ara, les dades recollides sobre aquesta extraordinària regió no tenien el nivell de resolució i sensibilitat assolits pel telescopi Webb.

Al cor de l'enrenou hi ha una protoestrella colossal, que supera el nostre sol en pes més de 30 vegades. Curiosament, aquest immens objecte solar amaga la llum de les estrelles situades darrere seu, fent que la regió sembli menys poblada del que realment és. Com a resultat, el que observem és una estimació conservadora de la multitud real que resideix en aquesta metròpoli astronòmica. Penseu-hi com el Times Square de l'espai, encara que sense un restaurant Guy Fieri, de moment.

Aquestes imatges captivadores ofereixen als investigadors l'oportunitat de sotmetre les teories actuals de la formació estel·lar a la prova més rigorosa fins ara. L'instrument NIRCam (Càmera d'infrarojos propers) del telescopi Webb va capturar imatges d'emissió a gran escala d'hidrogen ionitzat, representades com a tons blaus a la part inferior de les imatges. Això pot provenir dels fotons energètics alliberats per estrelles joves i massives. Sorprenentment, la gran escala de la regió va agafar els científics desprevinguts, la qual cosa justificava més investigacions.

Al capdavant de l'equip d'observació, Samuel Crowe va destacar que la investigació que permeten aquestes imatges, tant existents com futures, millorarà molt la nostra comprensió de les estrelles massives. Desentranyar la seva naturalesa és com aprofundir en la història d'origen d'una part substancial de l'univers.

El telescopi James Webb ens ha enlluernat constantment amb les seves imatges notables, des de presenciar el naixement d'estrelles a la constel·lació de Verge fins a capturar la presència d'aigua al voltant d'un cometa al cinturó principal d'asteroides. Cada nova revelació alimenta la nostra curiositat pel cosmos i ens recorda les immenses meravelles que esperen ser explorades. Afortunadament, Internet assegura que aquestes experiències extraordinàries no s'esvairan com les llàgrimes sota la pluja. Amb el telescopi James Webb encara en funcionament, podem continuar desvetllant els secrets de l'univers.