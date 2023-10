Els científics descobreixen partícules de quars a l'atmosfera de l'exoplaneta WASP-17 b

Els científics que utilitzen el telescopi espacial James Webb han fet un descobriment emocionant sobre l'atmosfera de l'exoplaneta WASP-17 b. Aquest gegant gasós, situat a 1,300 anys llum de distància, mostra evidències de partícules minúscules fetes de quars pur als seus núvols. Els investigadors, dirigits per David Grant de la Universitat de Bristol, van utilitzar l'espectrògraf del telescopi per estudiar l'atmosfera del planeta quan passava per davant de la seva estrella. La tècnica d'espectroscòpia de transmissió els va permetre analitzar la llum que passa per l'atmosfera i identificar la presència de partícules de quars.

Es calcula que aquestes partícules de quars, compostes per silici i oxigen, són extremadament petites, amb mides de l'ordre d'una mil·lèsima part d'un centímetre. Probablement s'assemblen als prismes hexagonals punxeguts que es troben habitualment a les geodes i les botigues de joies de la Terra. A diferència del quars a la Terra, que es forma a la superfície, l'estudi suggereix que les partícules de quars de l'atmosfera de WASP-17 b es forgen dins de la mateixa atmosfera abrasadora.

L'estudi de planetes com WASP-17 b proporciona informació valuosa sobre la composició d'altres planetes i sistemes solars. Els astrònoms poden obtenir una millor comprensió dels elements i minerals presents a regnes llunyans de la Via Làctia. A més, aquesta investigació ajuda a identificar si aquests planetes podrien albergar entorns adequats per a la vida, tot i que WASP-17 b, classificat com a "Júpiter calent", no compleix els criteris per donar suport a la vida.

El telescopi espacial James Webb, un esforç conjunt entre la NASA, l'Agència Espacial Europea (ESA) i l'Agència espacial canadenca, compta amb potents capacitats per a observacions astronòmiques. El seu mirall gegant, de més de 21 peus de diàmetre, capta més llum que el telescopi espacial Hubble, permetent l'estudi d'objectes celestes llunyans i antics. Webb opera principalment en l'espectre infrarojo, que li permet penetrar els núvols còsmics de manera més eficient que la llum visible. Porta espectrògrafs especialitzats que poden analitzar les atmosferes dels exoplanetes, descobrint les molècules presents i revolucionant la nostra comprensió d'aquests mons llunyans.

En general, el descobriment de partícules de quars a l'atmosfera de WASP-17 b posa de manifest les capacitats notables del telescopi espacial James Webb i la importància d'estudiar els exoplanetes per avançar en el nostre coneixement de l'univers.

Fonts:

– Cartes de revistes astrofísiques

– NASA, ESA, CSA, R. Crawford (STScI) Ciència: Nikole Lewis (Universitat de Cornell), David Grant (Universitat de Bristol), Hannah Wakeford (Universitat de Bristol)