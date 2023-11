El telescopi espacial James Webb descobreix descobriments sorprenents a la Via Làctia

El telescopi espacial James Webb, conegut per la seva capacitat d'observar l'univers en llum infraroja, ha mirat recentment el cor de la Via Làctia. La notable imatge, publicada per la NASA, mostra detalls i misteris mai vists dins de la regió caòtica, donant llum a l'univers primerenc.

Els astrònoms van emprar Webb per estudiar Sagitari C (Sgr C), una àrea activa de formació estel·lar situada a uns 300 anys llum de distància del forat negre supermassiu central de la galàxia conegut com Sagitari A*. Mitjançant la utilització de la tecnologia infraroja, el telescopi va capturar característiques impressionants que abans estaven amagades a la vista humana.

Samuel Crowe, l'investigador principal d'aquestes observacions i estudiant de grau a la Universitat de Virgínia, va expressar el seu entusiasme per la imatge increïble i els coneixements científics que ofereix. Entendre les estrelles massives té un paper crucial per comprendre els orígens de l'univers, ja que actuen com a fàbriques per produir elements pesants dins dels seus nuclis nuclears.

L'examen de Webb del centre de la Via Làctia també pot proporcionar informació valuosa sobre la formació d'estrelles. Estudiant aquesta regió, els astrònoms podrien determinar si és més probable que es formin estrelles massives a prop del centre galàctic o dins dels braços espirals de la galàxia.

La imatge proporcionada per Webb mostra gairebé mig milió d'estrelles de diferents mides i edats. Revela un cúmul de protoestrelles, que són col·leccions denses de pols i gas en les primeres etapes de convertir-se en estrelles de ple dret. En particular, hi ha una protoestrella massiva al centre del cúmul, amb una massa notable que supera les 30 vegades la del sol.

Aquestes protoestrelles emeten material brillant, donant lloc a boles de llum lluminoses enmig del fons infrarojo fosc. El centre galàctic de la Via Làctia representa un entorn extrem on es poden provar amb rigor les teories sobre la formació d'estrelles, segons Jonathan Tan, professor d'investigació d'astronomia a la Universitat de Virgínia.

A més, la càmera d'infrarojos propers de Webb va detectar emissions d'hidrogen ionitzat que envoltaven la vora inferior de la regió estel·lar, que es mostraven com una tonalitat cian a la imatge. Els astrònoms encara estan investigant la font de l'abundant gas energitzat, superant les emissions típiques de les estrelles massives joves. A més, estan intrigats per les estructures semblants a agulles dins de l'hidrogen ionitzat que apareixen en una disposició aparentment desordenada.

El centre galàctic és un lloc bulliciós i dinàmic, ple de núvols de gas turbulents que donen a llum estrelles, impactant l'entorn circumdant amb els seus vents, dolls i radiació. Rubén Fedriani, coinvestigador del projecte i investigador postdoctoral de l'Institut Astrofísica d'Andalusia a Espanya, ha elogiat Webb per haver aportat una gran quantitat de dades sobre aquest entorn extraordinari, i ha afegit que només han començat a esgarrapar la superfície del seu potencial.

Preguntes freqüents

1. Com captura imatges el telescopi espacial James Webb?

El telescopi espacial James Webb captura imatges amb llum infraroja, que és invisible per a l'ull humà. Això permet al telescopi observar detalls i característiques que normalment s'oculten a la nostra vista.

2. Què és un any llum?

Un any llum és la distància que recorre la llum en un any, equivalent a aproximadament 5.88 bilions de milles (9.46 bilions de quilòmetres).

3. Què són les protoestrelles?

Les protoestrelles són masses denses de pols i gas en les primeres etapes de formació estel·lar. Finalment creixen i es desenvolupen en estrelles completament formades.

4. Què és el centre galàctic?

El centre galàctic fa referència a la regió central d'una galàxia, que sovint es caracteritza per una activitat intensa, com la formació d'estrelles i la presència d'un forat negre supermassiu.

5. Per què els astrònoms estudien el centre de la Via Làctia?

L'estudi del centre de la Via Làctia pot proporcionar informació valuosa sobre la formació d'estrelles, la distribució dels cúmuls estel·lars i els processos que ocorren en entorns extrems.