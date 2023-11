Explorant el caos: nous descobriments del telescopi espacial James Webb

By

El telescopi espacial James Webb ha capturat recentment una imatge impressionant que ofereix una visió del centre caòtic de la nostra galàxia Via Làctia. Segons la NASA, aquesta imatge mostra Sagitari C, una regió de formació estel·lar situada a uns 300 anys llum de Sagitari A, el forat negre supermassiu central de la Via Làctia. El que fa que aquesta imatge sigui realment extraordinària és que revela característiques i detalls mai vists, gràcies a les capacitats avançades del telescopi Webb.

Dins d'aquesta imatge, hi ha aproximadament 500,000 estrelles visibles, amb una estrella en particular robant el focus. Una estrella nadó, coneguda com a protoestrella, ha cridat l'atenció dels astrònoms. Aquesta protoestrella és massiva, pesa més de 30 vegades la massa del nostre sol. La imatge també destaca un cúmul de protoestrelles que emeten fluxos de sortida brillants, que recorden una foguera, a la base d'un dens núvol infraroig i fosc. Aquestes protoestrelles estan envoltades de núvols de gas turbulents i magnetitzats, la qual cosa fa que impactin el gas circumdant amb els seus poderosos vents, dolls i radiació.

Un altre descobriment destacable en aquesta imatge és la presència d'una regió invisible de gas d'hidrogen ionitzat. Aquest gas ionitzat s'embolica al voltant d'un dens núvol de pols, creant intrigants estructures semblants a agulles que semblen estar orientades de manera caòtica en diverses direccions. Samuel Crowe, l'investigador principal de l'equip d'observació, té previst aprofundir en l'estudi d'aquestes estructures en futures investigacions.

En observar aquesta regió de l'espai, els científics esperen obtenir informació valuosa sobre els processos de formació d'estrelles. El centre galàctic de la Via Làctia presenta un entorn extrem que permet als astrònoms provar i refinar les teories actuals de la formació estel·lar. El telescopi espacial James Webb proporcionarà informació sense precedents sobre el naixement i l'evolució de les estrelles, oferint una oportunitat única per desentranyar la història de l'origen del nostre univers.

FAQ:

P: Què és una protoestrella?

R: Una protoestrella és una estrella jove en desenvolupament en les primeres etapes de la seva formació.

P: Què són les sortides en formació estel·lar?

R: Les sortides són potents corrents de gas i pols emeses per estrelles joves. Tenen un paper crucial en la configuració del medi ambient i poden afectar la formació de noves estrelles.

P: Què és el gas hidrogen ionitzat?

R: El gas d'hidrogen ionitzat fa referència als àtoms d'hidrogen que han perdut electrons i s'han carregat. La presència de gas ionitzat sovint s'associa amb regions de formació estel·lar activa.

P: A quina distància està el centre galàctic de la Terra?

R: El centre galàctic que el telescopi espacial James Webb està observant es troba a uns 25,000 anys llum de la Terra.

