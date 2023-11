Nous coneixements sobre les galàxies adolescents: dolors creixents a l'univers

Des del seu llançament el 2021, el telescopi espacial James Webb ha revolucionat la nostra comprensió de l'univers primerenc. Les seves observacions innovadores, incloses les visió de les galàxies més primerenques de l'univers, han revelat els misteris dels nostres orígens còsmics. Tanmateix, investigacions recents han posat llum sobre un altre aspecte fascinant de l'adolescència de l'univers: els "adolescents" galàctics.

Un equip d'astrònoms, dirigit per la professora Allison Strom de la Northwestern University, va examinar les galàxies que es van formar aproximadament 2-3 mil milions d'anys després del Big Bang. Aquestes galàxies adolescents, com les seves homòlegs humans, presentaven certes característiques d'immaduresa i de ràpid creixement. Els investigadors van utilitzar les dades obtingudes pel telescopi espacial James Webb per estudiar l'"ADN químic" de 23 galàxies, creant una imatge composta de les seves característiques adolescents.

Curiosament, aquestes galàxies no s'assemblen a les que veiem avui. Segons la doctora Gwen Rudie, co-líder de l'estudi dels Observatoris Carnegie, aquestes galàxies pateixen processos fonamentals durant aquest temps que determinen les seves característiques futures. Entendre aquests processos proporcionarà informació valuosa sobre l'evolució de les galàxies.

Una troballa notable va ser la temperatura significativament més alta de les regions de formació estel·lar, conegudes com a vivers estel·lars, dins de les galàxies adolescents. El gas d'aquestes regions va assolir temperatures de fins a 24,000 graus Fahrenheit, molt més calents que les que s'observen a les galàxies contemporànies. Aquesta discrepància suggereix que hi ha diferents diferències en les estrelles i el gas presents a les galàxies adolescents.

A més, els investigadors van detectar la presència de vuit elements dins d'aquestes galàxies: hidrogen, heli, oxigen, nitrogen, sofre, argó, níquel i silici. L'oxigen, en particular, és crucial per rastrejar la història del creixement d'aquestes galàxies. A més, l'observació del níquel brillant va ser sorprenent, ja que normalment no és prou brillant per detectar-se a les galàxies properes. Aquest descobriment inesperat deixa entreveure les propietats úniques de les estrelles massives responsables de la luminescència del gas.

Tot i que l'estudi es va centrar en aquests vuit elements, els investigadors reconeixen la probabilitat que hi hagi altres elements dins de les galàxies adolescents, tot i que encara no s'han detectat. Aquests elements pesants proporcionen informació sobre el nombre d'estrelles formades en el passat i la seva velocitat de formació.

Les troballes de l'enquesta CECILIA del telescopi espacial James Webb, que aprofundeix en la química de les galàxies llunyanes, proporcionen una comprensió crucial de les etapes formatives de l'evolució galàctica. Aquesta enquesta, dedicada a la memòria de l'influent astrònom Cecilia Payne-Gaposchkin, marca una fita significativa en la nostra capacitat d'examinar les galàxies amb un detall excepcional.

Mentre continuem explorant l'univers amb el telescopi espacial James Webb, assistim al naixement i al creixement de les galàxies. Aquestes galàxies adolescents, amb les seves característiques úniques i el seu ràpid desenvolupament, ofereixen una valuosa visió de les complexitats de l'evolució còsmica.

