El telescopi espacial Webb descobreix un corrent en raig d'alta velocitat a l'atmosfera de Júpiter

El telescopi espacial James Webb de la NASA ha fet un descobriment emocionant a l'atmosfera de Júpiter: un corrent en raig d'alta velocitat situat per sobre de l'equador del planeta, que abasta més de 3,000 milles d'ample. Aquesta nova característica proporciona informació valuosa sobre les interaccions entre les capes de l'atmosfera turbulenta de Júpiter i destaca les capacitats úniques del telescopi Webb.

Dirigit per Ricardo Hueso de la Universitat del País Basc a Bilbao, Espanya, l'equip d'investigació va utilitzar dades de la càmera d'infrarojos propers (NIRCam) de Webb, que es va capturar el juliol de 2022. El programa Early Release Science del telescopi, dirigit conjuntament per Imke de Pater de la Universitat de Califòrnia, Berkeley, i Thierry Fouchet de l'Observatori de París, van tenir com a objectiu capturar imatges de Júpiter a intervals de 10 hores, o un dia de Júpiter, utilitzant diferents filtres per detectar canvis en petites característiques a diverses altituds del planeta. atmosfera.

Les imatges d'alta resolució obtingudes per Webb van sorprendre els investigadors, revelant característiques nítides que anteriorment s'observaven com a boires borroses. Seguint aquestes característiques juntament amb la rotació ràpida de Júpiter, l'equip va obtenir una millor comprensió de la naturalesa dinàmica de l'atmosfera del planeta. Concretament, van ser capaços d'identificar les cisalles del vent, o regions on la velocitat del vent canvia amb l'alçada o la distància, i fer un seguiment del corrent en raig d'alta velocitat.

L'atmosfera de Júpiter consta de múltiples capes, i les capacitats d'imatge úniques de Webb van permetre als científics analitzar diferents altituds i aïllar el corrent en raig. Aquest descobriment ofereix informació valuosa sobre la dinàmica atmosfèrica de Júpiter i serveix com a testimoni de les poderoses capacitats d'observació del telescopi espacial James Webb.

Fonts:

- NASA

- University of California, Berkeley

– Observatori de París