Els científics descobreixen nanocristalls de quars a l'atmosfera de l'exoplaneta

By

Els investigadors que utilitzen el telescopi espacial James Webb de la NASA han fet un descobriment notable a l'atmosfera d'un exoplaneta. Per primera vegada, s'han detectat nanocristalls de quars als núvols d'altitud de WASP-17 b, un exoplaneta de Júpiter calent situat a 1,300 anys llum de la Terra.

L'equip d'investigació, dirigit per David Grant de la Universitat de Bristol, Regne Unit, va fer aquesta troballa inesperada mentre estudiava la composició atmosfèrica de WASP-17 b. S'havien previst trobar aerosols a l'atmosfera del planeta, però es van sorprendre de trobar que aquests aerosols estaven formats per partícules de quars.

Els silicats, que són minerals rics en silici i oxigen, es troben habitualment a tota la galàxia. Constitueixen la majoria de la Terra, la Lluna i altres cossos celestes rocosos. Tanmateix, els grans de silicat descoberts anteriorment a les atmosferes d'exoplanetes eren típicament silicats rics en magnesi com l'olivina i el piroxè, no el quars pur o el SiO2.

Aquest descobriment desafia les teories existents sobre com es formen i evolucionen els núvols d'exoplanetes. Hannah Wakeford, coautora de l'estudi, va declarar que esperaven observar silicats de magnesi. Tanmateix, en canvi, van trobar les partícules de "llavor" que es necessiten per formar grans de silicat més grans.

L'equip va observar WASP-17 b durant gairebé 10 hores utilitzant el telescopi James Webb. Van recollir més de 1,275 mesures de llum d'infrarojos mitjans mentre el planeta passava per davant de la seva estrella. A les dades va aparèixer una característica sorprenent: un "bump" de 8.6 micres, que no s'esperaria si els núvols estiguessin fets de silicats de magnesi o altres aerosols d'alta temperatura. Tanmateix, aquesta característica s'alinea amb la presència de quars.

Els cristalls de quars detectats a l'atmosfera de WASP-17 b tenen forma de prismes hexagonals, similars als que es troben a les geodes de la Terra. No obstant això, són increïblement petits, només mesuren uns 10 nanòmetres de diàmetre. A diferència de les partícules minerals que es troben als núvols de la Terra, aquests cristalls de quars s'originen a la mateixa atmosfera del planeta, formant-se directament a partir del gas en condicions extremes.

Entendre la composició d'aquests núvols és crucial per comprendre l'exoplaneta en el seu conjunt. Els Júpiters calents com WASP-17 b consisteixen principalment en hidrogen i heli, amb petites quantitats d'altres gasos com el vapor d'aigua i el diòxid de carboni. El descobriment de cristalls de sílice proporciona informació valuosa sobre els diferents materials que configuren el medi ambient d'aquest planeta.

Tot i que la quantitat i la distribució exactes del quars als núvols de l'exoplaneta són incertes, els investigadors creuen que probablement els núvols circulin pel planeta. A mesura que arriben al costat més calorós del dia, es vaporitzen i es dispersen.

Aquesta investigació innovadora obre noves portes en l'estudi de les atmosferes dels exoplanetes, desafiant els supòsits anteriors i ampliant el nostre coneixement del cosmos.

Fonts:

- Universitat de Bristol

– Centre de Recerca Ames de la NASA

– Centre de vol espacial Goddard