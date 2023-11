Nous descobriments a l'exoplaneta WASP-107b presentats pel telescopi espacial James Webb

El telescopi espacial James Webb (JWST) va fer recentment observacions innovadores de l'exoplaneta conegut com WASP-107b, proporcionant informació valuosa sobre la seva composició atmosfèrica i els seus patrons meteorològics. Situat a uns 200 anys llum de distància, WASP-107b és un planeta peculiar que presenta característiques úniques que desafien la nostra comprensió de la formació planetària.

Durant les observacions, JWST va identificar la presència de vapor d'aigua i diòxid de sofre a l'atmosfera del planeta. Tanmateix, el descobriment més fascinant es va produir en forma de núvols composts de diòxid de silici, que es troba habitualment a la sorra de la Terra. Aquesta intrigant troballa indica que a WASP-107b, "plou sorra". Un fenomen que recorda el cicle de l'aigua de la Terra, on les partícules de diòxid de silici es condensen més profundament a l'atmosfera, s'eleven i, finalment, plouen de nou a causa del transport vertical.

Leen Decin, investigador de l'Institut d'Astronomia de la KU Leuven a Bèlgica, va expressar il·lusió per aquest resultat innovador, afirmant que és la primera vegada que s'identifiquen espècies que formen núvols en una atmosfera d'exoplaneta. Els resultats de la investigació es van publicar recentment a la prestigiosa revista científica Nature com a part de l'estudi complet de JWST sobre les atmosferes exoplanetàries. L'espectròmetre de baixa resolució a bord de l'instrument d'infrarojos mitjans (MIRI) va ser fonamental per extreure les dades necessàries per a l'anàlisi.

El que més distingeix WASP-107b és la seva mida i composició inusuals. Encara que s'assembla superficialment a Júpiter, la seva massa és només 30 vegades la de la Terra, classificant-la com un super-Neptú. Orbita al voltant de la seva estrella mare en poc menys de sis dies, cosa que la fa considerablement més freda que altres exoplanetes amb diòxid de sofre a les seves atmosferes. Per a sorpresa dels investigadors, el diòxid de sofre va estar present inesperadament, desafiant els models existents que prediuen la seva absència a temperatures tan baixes.

La forma peculiar del planeta, sovint descrita com "inflada", resulta de la retenció d'un embolcall primordial d'hidrogen i heli. Aquest embolcall s'hauria d'haver dissipat amb el temps, donada l'edat de WASP-107, l'estrella mare del planeta. Tanmateix, el lent procés d'erosió ha donat al planeta una cua semblant a un cometa, cosa que el converteix en un tema intrigant per a un estudi i comprensió posteriors de l'evolució planetària.

Mercedes López-Morales del Centre d'Astrofísica, que no va participar directament en l'estudi, va destacar que aquests descobriments són innovadors i amplien la nostra comprensió de la fotoquímica a les atmosferes dels exoplanetes. La detecció de diòxid de silici a l'atmosfera de WASP-107b demostra que els processos comuns a la Terra també es poden produir més enllà del nostre sistema solar.

Aquesta notable exploració de WASP-107b i altres exoplanetes posa de manifest la naturalesa en constant evolució del nostre coneixement dels sistemes planetaris. Mitjançant l'estudi de planetes diversos que desafien les nostres suposicions, els científics esperen reunir una comprensió completa de la formació i l'evolució dels planetes a tota la galàxia i més enllà.

