La investigació revela quan es poden haver format els primers exocontinents

La professora d'astronomia Jane Greaves de la Universitat de Cardiff ha dut a terme una investigació per determinar quan es podrien haver format els primers exocontinents, o continents d'altres planetes. L'estudi, titulat "Quan van ser els primers exocontinents?" i publicat a les Notes de recerca de l'American Astronomical Society, té com a objectiu millorar la recerca de mons habitables mitjançant la identificació de llocs on és més probable que es trobin planetes rocosos amb tectònica de plaques.

Tot i que la tectònica de plaques pot no ser essencial perquè comenci la vida, té un paper crucial en el manteniment de l'habitabilitat d'un planeta al llarg del temps. La tectònica de plaques ajuda a regular la temperatura d'un planeta i allibera calor del seu nucli, que és important per mantenir una magnetosfera protectora i romandre dins de la zona habitable.

Greaves es va centrar en la correlació entre la producció de calor central d'un planeta i la presència de tectònica de plaques. La calor al nucli d'un planeta és generada per elements radioactius com l'urani, el tori i el potassi. Aquests elements es formen en col·lisions d'estrelles de neutrons i explosions de supernoves.

Per determinar quines estrelles tenen més probabilitats de tenir planetes amb tectònica de plaques i continents, Greaves va analitzar dades sobre abundància estel·lar de diferents elements i les va combinar amb les edats estel·lars. Va classificar les estrelles en dos grups: les estrelles de disc prim, que són més joves i tenen una metal·lització més alta, i les estrelles de disc gruixut, que són més velles i tenen una metal·lització més baixa.

L'estudi va trobar que l'aparició dels continents a la Terra representa aproximadament el valor mitjà en comparació amb altres planetes. La formació continental a la Terra va començar fa aproximadament 3 milions d'anys, mentre que les estrelles de disc prim de la mostra van mostrar la primera aparició dels continents 2 milions d'anys abans que la Terra, i les estrelles de disc gruixut van mostrar que els continents apareixien encara abans, entre 4 i 5 milions d'anys abans de la Terra. .

La investigació també va demostrar una relació entre la presència de continents i la relació ferro-hidrogen (Fe/H) a les estrelles. Els planetes amb proporcions Fe/H més baixes tenen més probabilitats de formar continents abans.

Greaves suggereix que les estrelles amb metal·licitat subsolar podrien ser objectius prometedors en la recerca d'exoplanetes habitables amb continents. Aquests planetes poden haver desenvolupat formes avançades de vida abans que la Terra.

L'estudi conclou que trobar exoplanetes rocosos amb continents de llarga vida és molt prometedor. Una investigació addicional sobre l'abundància d'isòtops com el tori i el potassi, que contribueixen a l'escalfament radiogènic, podria revelar més sistemes on la vida terrestre podria haver precedit la vida a la Terra.

En general, aquesta investigació amplia la nostra comprensió de la formació i l'habitabilitat dels planetes més enllà del nostre sistema solar, proporcionant informació valuosa per a l'exploració planetària futura.