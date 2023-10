Augmentant la nostra comprensió dels oceans de la Terra: la importància d'observar l'oceà Austral

L'oceà Austral, amb les seves característiques i papers únics en el sistema climàtic de la Terra, requereix més esforços d'observació i mesura per entendre millor el seu impacte. Tot i que Venus i la Terra poden compartir similituds en termes de mida i distància del sol, l'absència d'un oceà a Venus el diferencia com a entorn hostil. A la Terra, els oceans juguen un paper crucial per mitigar els efectes del canvi climàtic en absorbir i emmagatzemar al voltant del 90% de la calor capturada per l'atmosfera canviant.

Tot i que els avenços en la tecnologia de satèl·lits i les simulacions per ordinador ens han proporcionat coneixements valuosos sobre els oceans de la Terra, les observacions directes encara són necessàries per fer descobriments sorprenents i obtenir una comprensió completa. L'oceà Austral, en particular, serveix com a connector de tots els oceans i presenta trets distintius com el gel marí de l'Antàrtida i el Corrent Circumpolar Antàrtic.

La disminució del gel marí antàrtic és una preocupació per als científics del clima a causa de les seves diferents funcions, com ara reflectir l'energia solar, ventilar l'oceà profund i servir d'hàbitat per a la vida polar. A més, el Corrent Circumpolar Antàrtic actua com un volant massiu impulsat pels vents, contribuint al flux global d'energia a través de l'oceà.

Els esforços per observar i mesurar l'oceà Austral i l'Antàrtida s'enfronten a reptes a causa de la naturalesa remota i cara de la regió. Tanmateix, els investigadors reconeixen la urgència de l'emergència climàtica i s'han unit per fomentar la col·laboració, compartir informació i desenvolupar nous enfocaments per estudiar aquest entorn. Les noves tecnologies, com ara flotes de flotadors autònoms que controlen la temperatura i la salinitat, s'estan desplegant per controlar i entendre les condicions canviants.

Les observacions directes són essencials per reduir les incerteses i mantenir-se al dia amb els ràpids canvis que tenen lloc a l'oceà Austral. Invertint en l'observació i mesura d'aquesta regió crítica, podem obtenir informació valuosa sobre el sistema climàtic de la Terra, mitigar els impactes del canvi climàtic i prendre decisions més informades.

Fonts:

– Article: “El paper de l'oceà Austral en el clima i la seva promesa per al canvi climàtic futur”, d'Andrew Lenton, Tim Tamblin i Petra Heil

– Font de la imatge: Fiona Elliott/NIWA/ANTA1801, CC BY-SA