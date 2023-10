La importància d'observar els oceans de la Terra: coneixements de Venus i l'oceà Austral

Quan es comparen la Terra i Venus des de la distància, poden semblar força semblants pel que fa a la mida, la massa i la distància al Sol. Tanmateix, des d'una perspectiva humana, Venus demostra ser un entorn hostil i inhabitable a causa de la seva atmosfera densa i temperatures abrasadores properes als 500 °C. La diferència crítica entre aquests dos sistemes planetaris rau en la presència dels oceans. Tot i que la Terra té oceans que han actuat com a escut contra els pitjors impactes climàtics, probablement Venus mai n'ha tingut cap.

Tot i que hem pogut posar una càmera a la superfície de Venus i explorar els seus paisatges aspres, encara estem aprenent sobre els nostres propis oceans. Les primeres imatges de la superfície de Venus es van capturar abans que es fessin els descobriments de respiradors hidrotermals de l'oceà mig i sota les plataformes de gel antàrtiques.

Si volem comprendre el paper vital que juguen els oceans de la Terra en la regulació del clima, cal fer més esforços per observar-los i estudiar-los. L'oceà Austral és especialment crucial, ja que serveix com a connector de tots els oceans.

Tot i que els satèl·lits en òrbita terrestre i les simulacions per ordinador han proporcionat coneixements valuosos, les observacions directes són necessàries per fer descobriments sorprenents, com ara sistemes de ventilació i vida a les cavitats sota el gel. Per tant, és crucial continuar explorant els oceans i ampliar la nostra capacitat per mesurar-los directament.

L'oceà Austral, amb les seves característiques úniques com el gel marí de l'Antàrtida i el Corrent Circumpolar Antàrtic, mereix una atenció especial. La disminució del gel marí antàrtic presenta preocupacions a causa del seu paper com a reflector de l'energia solar, ventilador de l'oceà profund i hàbitat per a la vida polar.

Tenint en compte els ràpids canvis a l'oceà Austral i l'Antàrtida, és evident que calen esforços d'observació i mesurament més grans. Tanmateix, aquesta regió és difícil i costosa de treballar. Els esforços de col·laboració entre investigadors i programes nacionals de recerca són essencials per abordar les principals qüestions de la ciència i recopilar dades crucials.

El primer Simposi d'Observació de l'Oceà Austral a Hobart va reunir més de 300 investigadors per avaluar l'estat de l'oceà i fomentar la col·laboració. Compartint informació i connectant els esforços de recerca, podem entendre i abordar millor els reptes que plantegen l'oceà Austral i l'Antàrtida.

Fonts:

– Imatge de Venus: NASA, CC BY-SA

– Imatge de la plataforma de gel antàrtica: Craig Stevens/K132/NIWA, CC BY-SA

– Imatge dels pingüins emperadors: Getty Images

– Imatge dels sensors oceànics: Fiona Elliott/NIWA/ANTA1801, CC BY-SA

- "Els científics del clima exploren l'oceà amagat sota la plataforma de gel més gran de l'Antàrtida" - article font

– “Un oceà com cap altre: la riquesa ecològica i la importància de l'oceà Austral per al clima global” – article font

- "Explicador: com el Corrent Circumpolar Antàrtic ajuda a mantenir l'Antàrtida congelada" - article font