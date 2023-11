El nou model utilitza la intel·ligència artificial per protegir els vaixells de Rogue Waves

Científics de la Universitat de Copenhaguen i la Universitat de Victòria han desenvolupat un model innovador d'intel·ligència artificial (IA) per predir onades canalla i millorar la seguretat dels vaixells d'oceà obert. Si bé les onades canalla abans es van descartar com a mítiques, la recent acceptació per part de la comunitat científica ha impulsat una exploració més profunda de les seves causes i característiques. L'equip d'investigació va aprofitar la mineria de dades i les tècniques d'aprenentatge automàtic interpretables per analitzar més de mil milions d'ones, centrant-se en identificar els factors responsables de la formació d'aquests gegants impredictibles.

L'estudi va utilitzar The Free Ocean Wave Dataset (FOWD), un catàleg complet d'onades que incorporava dades de boies ubicades en 158 ubicacions diferents de les costes dels EUA i territoris d'ultramar. A partir de l'immens conjunt de dades, que consta d'1.5 milions d'ones, més de 100,000 es van identificar com a ones canalla segons criteris establerts. Utilitzant aquest conjunt de dades d'ona, es va entrenar una xarxa d'IA per extreure una equació matemàtica que encapsulés les variables combinades que contribueixen a la formació d'ones canalla. Aleshores, aquesta equació es va interpretar de manera exhaustiva en el context de la teoria ondulatòria existent, donant com a resultat el desenvolupament d'un model capaç de reproduir el comportament de les ones canalla conegut així com de predir futures ocurrències.

La importància d'aquesta investigació rau en el seu potencial per revolucionar la indústria naviliera mitigant els riscos associats a les ones canalla. El model recentment construït permet a les companyies navilieres obtenir informació significativa sobre la probabilitat de trobar-se amb onades canalla perilloses al llarg de les rutes planificades. Mitjançant l'ús de l'algorisme desenvolupat per l'equip d'investigació, les companyies navilieres ara poden realitzar avaluacions de risc precises i prendre decisions informades per modificar les seves rutes en conseqüència.

Els investigadors han posat a disposició del públic tant l'algorisme com la seva àmplia investigació, facilitant l'accés generalitzat a eines que milloren la seguretat marítima. En una època en què la tecnologia d'avantguarda continua transformant les indústries, la integració de la IA i l'aprenentatge automàtic en aquest domini mostra les immenses possibilitats de salvaguardar els vaixells contra fenòmens naturals imprevistos.

Preguntes més freqüents (FAQs)

P: Què són les ones canalla?

R: Les ones canalla són ones d'oceà obert que són aproximadament el doble de la mida de les ones circumdants i conegudes per la seva impredictibilitat.

P: Com van identificar els investigadors les ones canalla?

R: L'equip d'investigació va utilitzar The Free Ocean Wave Dataset (FOWD), que va proporcionar dades d'onades de boies en diversos llocs. D'acord amb criteris específics, més de 100,000 ones es van identificar com a ones canalla dins del conjunt de dades.

P: Com va contribuir la IA a l'estudi?

R: Es van utilitzar tècniques d'intel·ligència artificial i d'aprenentatge automàtic per analitzar el conjunt de dades massiu i identificar les variables responsables de la formació d'ones canalla. Aquest enfocament basat en dades va permetre la creació d'un model predictiu.

P: Quins són els beneficis potencials per a la indústria naviliera?

R: El model d'IA desenvolupat a través d'aquesta investigació ofereix a les companyies navilieres la capacitat d'avaluar els riscos associats a les onades canalla al llarg de les seves rutes planificades. Aquest coneixement permet alterar les rutes informades, millorant la seguretat dels vaixells d'oceà obert.

P: El model és accessible al públic?

R: Sí, l'equip d'investigació ha posat a disposició del públic l'algorisme, els resultats de la investigació i les dades meteorològiques i d'onades. Aquesta obertura permet un accés generalitzat a eines que promouen la seguretat marítima.