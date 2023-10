L'ascens i la caiguda de la bioregió de Malvinoxhosan a Sud-àfrica

Un estudi recent titulat "The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole", publicat a Earth-Science Reviews, explora l'extinció dels animals marins durant els primers anys. Període Devonià mitjà. Aquest període es va caracteritzar per un clima més càlid i un nivell del mar més alt, amb una gran massa terrestre anomenada Gondwana situada prop del pol sud.

Els investigadors, dirigits pel doctor Cameron Penn-Clarke, van recollir i analitzar una quantitat important de dades fòssils per entendre l'origen i la desaparició de la biota Malvinoxhosan, un grup d'animals marins que prospera en aigües més fresques i inclou diversos tipus de marisc. Mitjançant tècniques avançades d'anàlisi de dades, van identificar diferents capes a la roca antiga, cadascuna mostrant una disminució del nombre d'espècies d'animals marins al llarg del temps.

L'estudi va revelar que la disminució de la biota de Malvinoxhosan es va correlacionar amb els canvis en el nivell del mar i el clima. A mesura que el clima s'escalfava, els animals marins Malvinoxhosan especialitzats d'aigua freda van desaparèixer i van ser substituïts per espècies més generalistes adaptades a aigües més càlides. El canvi del nivell del mar va alterar les barreres oceàniques naturals, permetent que les aigües més càlides de les regions més properes a l'equador hi arribessin i conduint a la colonització d'espècies d'aigües més càlides.

L'extinció de la biota Malvinoxhosan va provocar un col·lapse dels ecosistemes polars, dels quals la biodiversitat no es va recuperar mai. La investigació suggereix que els efectes combinats dels canvis en el nivell del mar i la temperatura van ser els principals factors darrere d'aquest esdeveniment d'extinció. Encara no està clar si aquest esdeveniment d'extinció es correlaciona amb altres durant el període Devonià primerenc i mitjà, ja que falten inferències d'edat.

L'estudi també destaca la vulnerabilitat dels entorns polars i dels ecosistemes als canvis en el nivell del mar i la temperatura. Comprendre els esdeveniments d'extinció del passat pot proporcionar informació valuosa sobre la crisi actual de la biodiversitat que ens enfrontem en l'actualitat.

Fonts:

– Earth-Science Reviews (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595