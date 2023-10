La investigació realitzada per la Dra. Karen Mullins i el Dr. David Filan de la UPMC Whitfield a Waterford ha guanyat reconeixement pels seus descobriments innovadors en el camp de la cirurgia de maluc. La investigació, presentada pel cirurgià ortopèdic de maluc Sr. Patrick Carton en una conferència internacional de medicina esportiva al Regne Unit, es va centrar en els efectes positius de la cirurgia de forat de pany per a lesions cròniques de maluc.

L'estudi va examinar l'impacte del maluc, un problema mecànic causat per l'acumulació d'os a la bola i els components de la presa de l'articulació del maluc. Aquesta condició sovint condueix a llàgrimes labrals, danys al cartílag i un augment del risc d'osteoartritis. Els pacients solen experimentar rigidesa, clics i dolor punxant a l'engonal, així com dolors persistents al maluc i la part baixa de l'esquena.

La investigació també va destacar les complicacions addicionals que poden sorgir de la displàsia de maluc, on la presa del maluc és massa poc profunda. En aquests casos, els pacients poden requerir un reemplaçament total de maluc o una osteotomia periacetabular (PAO), que implica trencar quirúrgicament la pelvis i reorientar la cavitat del maluc.

Tanmateix, l'estudi va demostrar que el tractament quirúrgic avançat del Sr. Patrick Carton a UPMC Whitfield ofereix una opció menys invasiva. Aquesta tècnica consisteix a eliminar l'os problemàtic i reparar el teixit articular mentre es preserva l'estabilitat del maluc.

Els resultats de l'estudi, presentats per la doctora Karen Mullins a la conferència de la British Association for Sport and Exercise Medicine (BASEM) a Manchester, van demostrar l'eficàcia d'aquest procediment. Després de 10 anys, el 90% dels pacients que es van sotmetre a cirurgia no van requerir un reemplaçament total de maluc o PAO. Els pacients també van reportar millores significatives en el dolor i les activitats quotidianes, així com un alt nivell de satisfacció amb els seus resultats.

El Sr. Carton va destacar la importància d'aquestes troballes per oferir als pacients i atletes alternatives no invasives a les cirurgies importants de maluc. Va explicar que les tècniques de preservació del maluc tenen èxit en el tractament de diverses afeccions del maluc, inclosa l'artritis del maluc.

En conclusió, aquesta investigació sobre la cirurgia de maluc ha demostrat l'impacte positiu de la cirurgia de forat de pany per abordar les lesions cròniques de maluc. Les troballes proporcionen una alternativa prometedora als procediments més invasius, com ara la substitució total de maluc, i ofereixen als pacients un millor alleujament del dolor i resultats funcionals.

Fonts:

– Dr Karen Mullins, Dr David Filan, Sr Patrick Carton