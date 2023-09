El satèl·lit que observa l'aigua captura l'escalfament de l'oceà a la costa de Califòrnia

Una col·laboració entre la NASA i l'agència espacial francesa, CNES, ha desenvolupat la missió de satèl·lit Surface Water and Ocean Topography (SWOT), que és capaç de mesurar les característiques de l'oceà, inclòs El Niño, amb un detall sense precedents. L'instrument d'interferòmetre de radar de banda Ka (KaRIn) del satèl·lit té la capacitat de mesurar l'altura de la superfície del mar a prop de les costes, proporcionant informació valuosa per als investigadors i els pronosticadors.

El Niño, un fenomen climàtic periòdic, es caracteritza per nivells del mar més alts i temperatures oceàniques més càlides al llarg de la costa occidental d'Amèrica. Les càlides aigües de l'oceà del desenvolupament d'El Niño s'estan desplaçant cap al nord al llarg de les costes orientals de l'oceà Pacífic, interactuant amb una onada de calor marina persistent. Aquestes aigües càlides han influït recentment en el desenvolupament de l'huracà Hilary.

La visualització del satèl·lit DAFO de les altures de la superfície del mar a la costa oest dels Estats Units a l'agost mostra altures superiors a la mitjana en vermell i taronja, cosa que indica aigua més càlida i altures inferiors a la mitjana en blau i verd. El nivell del mar acostuma a ser més alt als llocs amb aigua més càlida, ja que l'aigua s'expandeix quan s'escalfa.

Les mesures realitzades per la missió de satèl·lit DAFO ofereixen vistes completes dels oceans del planeta i dels llacs i rius d'aigua dolça. Les dades recollides per FODA seran molt valuoses per als investigadors i els pronosticadors per estudiar el desenvolupament i el progrés de fenòmens com El Niño. A les previsions de setembre, l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica dels EUA va pronosticar un fort El Niño per a l'hivern vinent, amb una probabilitat superior al 70%.

El Niño també s'associa amb el debilitament dels vents alisis equatorials i pot aportar condicions més fresques i humides al sud-oest dels EUA i sequera a països del Pacífic occidental, com Indonèsia i Austràlia.

