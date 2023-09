Les zones fredes de la Lluna són més joves i contenen menys aigua gelada del que es pensava anteriorment

Segons una nova investigació, les zones fredes de la Lluna, conegudes com a regions d'ombra permanent (PSR), són més joves que els cràters on resideixen i probablement contenen menys gel d'aigua del que es creia anteriorment. Els PSR són de gran interès per a futures missions d'aterratge en la lluna, ja que es consideren abundants dipòsits de gel d'aigua que poden ser utilitzats pels astronautes per a sistemes de suport vital i per generar combustible de coets.

El nou estudi revela que els PSR tenen, com a màxim, 3.4 milions d'anys, cosa que indica que són més joves que els cràters de 4 milions d'anys en què es troben. Això suggereix que les estimacions actuals dels dipòsits de gel d'aigua a la Lluna s'han de revisar a la baixa.

Els investigadors, dirigits per Norbert Schörghofer de l'Institut de Ciència Planetària d'Arizona, van realitzar simulacions per rastrejar l'evolució de la lluna des de la seva formació fa 4.5 milions d'anys. Aquestes simulacions van demostrar que la lluna va experimentar una reorientació important en el seu eix de rotació fa aproximadament 4.1 milions d'anys, donant lloc a la formació de PSR a prop dels pols nord i sud. Tanmateix, les altes obliqüitats d'aquella època haurien portat a la pèrdua de tots els dipòsits de gel.

Com a resultat, és probable que la quantitat d'aigua congelada amagada en aquests PSR sigui inferior a la que s'estimava anteriorment. Els científics estan especialment interessats en la regió polar sud de la Lluna, on creuen que hi ha molts volàtils, inclosa l'aigua utilitzable.

Les futures missions lunars, com ara el duo robòtic de lander-rover Chandrayaan-3 de l'Índia, tenen com a objectiu explorar el pol sud lunar i buscar rastres d'aigua congelada. Les troballes d'aquestes missions contribuiran a la nostra comprensió dels recursos hídrics a la Lluna.

En conclusió, aquest nou estudi posa l'accent en la necessitat de revalorar les nostres estimacions dels dipòsits de gel d'aigua a les regions permanentment ombrejades de la Lluna. Les troballes aporten llum sobre la història geològica d'aquestes àrees i tenen implicacions per a futures exploracions i utilització dels recursos lunars.

Font: article publicat a Science el 13 de setembre de 2021.