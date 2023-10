El paper de les pel·lícules d'aigua en les transformacions químiques

By

Les pel·lícules d'aigua que es formen a les superfícies a causa de la humitat de l'aire tenen un paper important en diversos processos naturals i tecnològics. Una tesi recent a la Universitat d'Umeå explora com aquestes pel·lícules primes i invisibles medien les reaccions químiques.

Les pel·lícules d'aigua estan presents als minerals exposats a la humitat de l'aire. El gruix d'aquestes pel·lícules depèn de la humitat atmosfèrica. La tesi de Tan Luong investiga com els diferents gruixos de pel·lícula influeixen en dos fenòmens importants: la transformació mineral i la descomposició orgànica. Entendre aquests processos és essencial per abordar els reptes globals com l'escalfament global i el control de la contaminació.

Els minerals es poden transformar quan els ions es dissolen dels minerals primaris en pel·lícules d'aigua i reaccionen amb gasos ambientals com el diòxid de carboni i l'oxigen. El gruix de la pel·lícula d'aigua determina el tipus de creixement mineral. Les pel·lícules primes permeten el creixement bidimensional, mentre que les pel·lícules més gruixudes estimulen el creixement tridimensional.

Les troballes tenen implicacions pràctiques per a la fabricació de materials en entorns d'humitat controlada. La mida i la forma influeixen en la funció dels materials en tecnologies avançades com el desenvolupament de bateries i l'eliminació de contaminants.

L'estudi també va analitzar el potencial de la magnesia (MgO) per capturar diòxid de carboni. Es va descobrir que els recobriments ultrafins de carbonat de magnesi podrien dificultar la reacció. Tanmateix, es va identificar una via prometedora que podria evitar aquest coll d'ampolla en condicions d'humitat extremadament altes.

La investigació també va descobrir com les pel·lícules d'oxigen i d'aigua afecten la conversió de contaminants orgànics en substàncies inofensives mitjançant reaccions químiques induïdes per la llum. Aquest coneixement pot contribuir al desenvolupament de tecnologies innovadores de purificació d'aigua i aire.

En general, entendre el paper de les pel·lícules d'aigua en les transformacions químiques és crucial per avançar en el nostre coneixement i trobar solucions als reptes ambientals.

