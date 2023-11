Dreamer Rape: el mestre del camuflatge

El mar profund és un regne envoltat de misteri, on hi ha una infinitat de criatures extraordinàries que desconcertan i fascinen tant els científics com els entusiastes. Un d'aquests enigma és el peix somiador, una espècie coneguda per la seva fascinant capacitat de barrejar-se perfectament amb la foscor de les profunditats oceàniques.

A diferència de la majoria d'organismes vius que reflecteixen la llum, el rap somiador l'absorbeix, convertint la seva pell en una capa fosca que hipnotitza els espectadors. Recentment, l'Institut d'Investigació de l'Aquàrium de la Badia de Monterey (MBARI) va compartir un vídeo captivador d'aquest peix alienígena a YouTube, donant llum a la seva notable tècnica de camuflatge.

Els investigadors de MBARI van tenir una rara oportunitat d'observar l'esquivós peix somiador durant una expedició recent a la costa de Califòrnia. Es van trobar amb una espècie no identificada de rap somiador a l'extens canó de Monterey, marcant només la novena aparició d'aquesta trobada en els últims 36 anys.

El descobriment va emocionar Bruce Robinson, un científic sènior de MBARI, tenint en compte la poca freqüència amb què s'observen aquests peixos. De fet, aquest va ser el primer albirament de l'espècie des del 2016. Robinson va comparar encertadament la misteriosa pell del rape somiador amb una capa d'invisibilitat, ja que té la sorprenent capacitat d'absorbir un sorprenent 99.5 per cent de la llum que hi cau.

Com es produeix aquesta notable gesta de camuflatge? Els estudis han revelat que la pell del rape somiador és rica en melanosomes, cèl·lules especialitzades que contenen pigment de melanina. Aquesta abundància de melanina atorga al peix la seva coloració negra distintiva i li permet absorbir gairebé totes les longituds d'ona de la llum que li arriba.

El rape somiador esquivant pot créixer fins a 15 polzades (37 cm) de llargada per a les femelles, mentre que els mascles fan només 0.5 polzades (1.3 cm) de llarg. La seva capacitat de desaparèixer a la foscor del mar profund és un testimoni de l'increïble adaptabilitat i enginy de la natura.

Mentre continuem explorant les grans extensions dels nostres oceans, són descobriments com aquests els que ens recorden les meravelles que hi ha al seu interior. El rap somiador, amb la seva capacitat per posar-se una capa d'invisibilitat, serveix com un exemple captivador de l'art de la natura i dels secrets que encara ens esperen sota les onades.

