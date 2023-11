Imatges rares capturen una trobada amb peixos lluna de l'oceà juvenil a la costa de la Colúmbia Britànica

By

Un bussejador ha tingut recentment l'oportunitat increïble de capturar imatges rares de dos peixos lluna oceànics juvenils (Mola mola) nedant junts a les aigües maragdes de la costa de la Colúmbia Britànica, Canadà. El vídeo, fet pel científic ciutadà Timothy Manuelides, mostra el peix lluna jove al costat d'un banc de peixos de roca vídua i peix de roca cua groga.

Tot i que els experts tenen un coneixement limitat sobre les primeres etapes de la vida del peix lluna, van ser capaços d'identificar aquests individus en particular com a peix lluna oceànic juvenil a partir del seu ventre angular i de la seva mida més petita. La biòloga marina Marianne Nyegaard, especialista en peixos lluna oceànica, va confirmar la seva identificació en una publicació de Facebook, destacant la seva "naturesa".

Amb una mesura d'aproximadament 24 polzades (60 centímetres) de diàmetre, aquests peixos lluna juvenils eren unes cinc vegades més petits que els peixos lluna adult, però significativament més grans que la seva mida nounat de només 0.1 polzades (2.5 mil·límetres). En general, se sap poc sobre les primeres vides dels peixos lluna, i per identificar les seves larves amb precisió, cal seqüenciar l'ADN.

Contràriament a les idees errònies habituals, el vídeo destaca que els peixos lluna són capaços de nedar més ràpid del que molts suposen. Els investigadors van assenyalar a la publicació de Facebook que els peixos lluna sovint es perceben erròniament com a lent a causa del seu comportament "sol" a la superfície de l'oceà, on es prenen a la llum càlida després de passar temps a profunditats més fredes. No obstant això, poden nedar ràpidament quan sigui necessari.

El peix lluna oceànic, també conegut com a mola, rep el seu nom de la seva forma rodona i aplanada que recorda una pedra de molí. Aquestes criatures captivadores poden assolir mides massives quan són adults, creixent fins a 10 peus (3 metres) de diàmetre. Els peixos lluna habiten diversos oceans a tot el món, des d'aigües tropicals fins a mars temperats, i solen passar el temps entre la superfície i les profunditats d'uns 660 metres (200 peus).

Val la pena assenyalar que les imatges de vídeo i els esforços de recerca posteriors estan contribuint a l'estudi en curs de les espècies de Mola a la costa oest d'Amèrica del Nord. La doctora Marianne Nyegaard, líder de Ocean Sunfish Research, ha identificat aquests peixos com probablement Mola mola juvenil, distingint-los de les altres espècies que es troben en aquestes aigües, Mola tecta (Hoodwinker Sunfish).

FAQ:

P: Quina mida pot créixer el peix sol adult?

R: El peix lluna adult pot arribar a fer fins a 10 peus (3 metres) de diàmetre.

P: Com desafia el vídeo les idees errònies habituals sobre el peix lluna?

R: El vídeo demostra que els peixos lluna són capaços de nedar més ràpid del que es creu habitualment.

P: Què se sap de les primeres vides dels peixos lluna?

R: Hi ha un coneixement limitat sobre les primeres vides dels peixos lluna, i les larves només es poden identificar a nivell d'espècie mitjançant la seqüenciació d'ADN.

P: Què té d'únic l'aspecte del peix lluna?

R: Els peixos lluna tenen el cos rodó i aplanat, semblant a una pedra de molí.

P: A quina profunditat neden normalment els peixos lluna?

R: Els peixos lluna solen passar el seu temps entre la superfície de l'aigua i les profunditats d'uns 660 metres (200 peus).