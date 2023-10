L'OSIRIS-REx de la NASA torna a la Terra amb una mostra d'asteroide rara

La missió OSIRIS-REx de la NASA ha tornat amb èxit a la Terra amb la seva rara mostra d'asteroides. La nau espacial va recollir la mostra de l'asteroide Bennu l'octubre del 2020 i s'esperava amb impaciència el seu lliurament a la Terra per a més anàlisis.

La càpsula de retorn de la mostra es va alliberar de Bennu el 24 de setembre, després d'un viatge de dos anys. Les càmeres de la nau espacial van gravar l'alliberament, mostrant la càpsula i la seva rara càrrega cap a la Terra. La càpsula va entrar a l'atmosfera terrestre a una velocitat de 44,500 km/h (27,650 mph) i va desplegar paracaigudes per reduir la seva velocitat. Va aterrar amb seguretat amb una velocitat reduïda de 18 km/h (11 mph).

La missió no va estar exempta de reptes. La càpsula va desplegar inicialment un tobogan per reduir la seva velocitat abans de desplegar el tobogan d'aterratge. L'equip de la missió estava ansiós, ja que no va rebre la confirmació immediata que s'havia desplegat la rampa. Tanmateix, quan finalment van saber que el canal principal s'havia desplegat correctament, hi va haver un sospir d'alleujament i emocions aclaparadores entre els membres de l'equip.

El retorn de la mostra de l'asteroide Bennu és important per als científics. Bennu és un asteroide carbònic, el tipus més comú, i conté gels volàtils que poden proporcionar informació sobre la formació del Sistema Solar. Els científics esperen que la mostra de Bennu contingui volàtils, compostos orgànics i carboni verge del primer sistema solar.

Les mostres es distribuiran a diferents investigadors d'arreu del món. Alguns s'analitzaran a la Direcció de Ciència d'Exploració i Recerca d'Astromaterials de la NASA al Centre Espacial Johnson, mentre que altres s'enviaran al Centre de Curació de mostres extraterrestres del Japó. Aquestes mostres faran llum sobre el primer sistema solar i els orígens de la vida.

Els científics passaran anys estudiant les mostres de Bennu per respondre preguntes importants sobre els orígens de la vida, la història del sistema solar i com ha canviat la mostra des que va ser recollida per OSIRIS-REx. El retorn exitós de la mostra marca una fita important per a la missió i aporta a l'equip una sensació d'assoliment i satisfacció.

Fonts: NASA