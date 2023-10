El prototip de Moon Rover de la NASA completa el curs d'obstacles lunars

El prototip de rover lunar nou de la NASA, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), ha completat amb èxit una cursa d'obstacles simulant el terreny accidentat de la superfície lunar. El rover es llançarà al pol sud lunar el novembre de 2024 a bord d'un coet SpaceX Falcon Heavy.

Per provar la mobilitat de VIPER, els enginyers del Glenn Research Center de la NASA a Cleveland van crear un entorn lunar simulat amb grans roques, pendents pronunciats i cràters profunds. El rover aterrarà a Mons Mouton, una muntanya propera al pol sud de la Lluna, i tindrà l'encàrrec de caracteritzar l'entorn lunar per a la futura selecció del lloc d'aterratge del programa Artemis durant la seva missió d'aproximadament 100 dies.

La NASA va compartir un vídeo de les recents proves de mobilitat del rover, demostrant la seva capacitat per superar els possibles reptes que s'enfrontarà a la superfície lunar. Les proves incloïen maniobrar per pendents pronunciats, travessar cràters i navegar per sòls semblants a sorres movedisses. L'èxit d'aquestes proves indica que VIPER està ben equipat per explorar el terreny accidentat de la Lluna.

Com a part del programa Artemis de la NASA, que té com a objectiu establir un assentament lunar permanent, VIPER tindrà un paper crucial a l'hora d'identificar llocs on es poden extreure aigua i altres recursos per suportar estades de llarga durada a la Lluna. A més, la missió VIPER pretén descobrir els orígens de l'aigua congelada i altres substàncies volàtils a la Lluna, la seva preservació durant milers de milions d'anys i la seva fugida del sòl lunar.

Els enginyers del Johnson Space Center de la NASA a Houston també han provat l'instrument científic final de VIPER, el Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). TRIDENT és un trepant de percussió rotatiu que s'utilitzarà per recuperar esqueixos de terra fins a tres peus per sota de la superfície lunar. Aquest instrument proporcionarà dades valuoses sobre la força, la compacitat i la temperatura del sòl lunar.

La finalització amb èxit de les proves de mobilitat de VIPER i la integració del seu instrument científic final apropen a la NASA un pas més per desbloquejar els misteris del pol sud de la Lluna i obrir el camí per a futures exploracions lunars.

