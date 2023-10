L'eclipsi solar "anell de foc" captiva milions de terrícoles

Milions de persones a tot el món van quedar hipnotitzades pel recent eclipsi solar "anell de foc". Tanmateix, mentre la majoria de nosaltres vam veure l'eclipsi des de la Terra, un poderós satèl·lit meteorològic nord-americà va proporcionar una perspectiva diferent des de l'espai. El satèl·lit GOES-East de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) va capturar l'ombra dominant de l'eclipsi de la Lluna que passava sobre el planeta des d'una distància de 22,300 milles per sobre.

Els eclipsis solars es produeixen quan la lluna passa entre el sol i la Terra, projectant una ombra a la superfície del nostre planeta. L'eclipsi recent va ser un "eclipsi solar anular", en què la lluna es situa més lluny de la Terra. Això fa que la lluna sembli més petita i no cobreixi completament el sol. En canvi, crea un bell efecte "anell de foc", deixant visible un contorn prim de la nostra estrella.

Per a aquells que no estaven en el camí directe de l'eclipsi, encara era possible presenciar un eclipsi parcial utilitzant ulleres de visió solar homologades. Tanmateix, el proper eclipsi solar total als EUA i Amèrica del Nord tindrà lloc el 8 d'abril de 2024. Fins aleshores, el proper eclipsi anular sobre els EUA no es produirà fins al 21 de juny de 2039.

Tant els eclipsis solars totals com els anulars són esdeveniments especials que generen molta excitació astronòmica. Són casos relativament poc freqüents, cosa que els fa molt esperats. Així que, quan passi el proper eclipsi, assegureu-vos de gaudir de l'espectacle.

Fonts:

- Oficina del Servei Meteorològic Nacional de Tampa Bay

- NASA