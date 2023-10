La nau espacial OSIRIS-REx de la NASA deixa caure un recipient de mostra de l'asteroide Bennu

By

La nau espacial OSIRIS-REx de la NASA ha deixat amb èxit el seu recipient de mostres que conté mostres de roca i pols de l'asteroide Bennu. Després de gairebé tres anys de transportar la preciosa càrrega, la nau espacial es va acomiadar de les mostres i va capturar un tret que sortia del recipient mentre es dirigia cap a la Terra.

La NASA va publicar una seqüència en blanc i negre de la càpsula de retorn durant el seu descens per l'atmosfera terrestre. Les imatges, preses per la NavCam 1 de TAGCAMS, mostren el recipient avançant cap a la Terra amb la fina mitja lluna del nostre planeta visible a la vora esquerra de la imatge. La seqüència es va processar per millorar els detalls del recipient i el seu núvol de deixalles d'alliberament.

Just abans del seu llançament, la càmera StowCam a bord d'OSIRIS-REx va capturar una imatge de la càpsula de retorn de la mostra mentre encara estava connectada a la coberta d'instruments de la nau espacial. En una fotografia posterior, es pot veure la càpsula completament carbonitzada com a resultat del seu viatge per l'atmosfera terrestre.

OSIRIS-REx es va llançar el setembre de 2016 i va arribar a Bennu el desembre de 2018. Després de passar gairebé dos anys observant l'asteroide, la nau espacial va recollir amb èxit una mostra de la seva superfície l'octubre de 2020. La mostra va realitzar un aterratge assistit amb paracaigudes a Utah, dins d'un lloc designat. el·lipse.

Els científics ja han descobert una gran quantitat de deixalles de Bennu al recipient de la mostra, cosa que suggereix que OSIRIS-REx va reunir més materials del que es preveia inicialment. Mentrestant, la nau espacial està en camí cap a la seva propera missió d'explorar l'asteroide Apophis i passarà a anomenar-se OSIRIS-APEX.

