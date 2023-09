El rover Perseverance de la NASA genera oxigen a Mart

La missió rover Perseverance de la NASA ha aconseguit una fita important generant amb èxit oxigen a la superfície de Mart. El rover es va basar en l'experiment d'utilització de recursos in situ d'oxigen de Mart (MOXIE) per convertir l'atmosfera marciana rica en diòxid de carboni en oxigen respirable. Aquest avenç té implicacions importants per a futures missions tripulades al Planeta Roig.

MOXIE, un petit instrument a bord del rover Perseverance, actua bàsicament com a planta pilot per produir oxigen. Utilitza un procés anomenat electròlisi d'òxid sòlid per separar els àtoms d'oxigen de les molècules de diòxid de carboni. El diòxid de carboni s'agafa de l'atmosfera marciana i després es crea l'oxigen mitjançant un procés escalfat.

La generació reeixida d'oxigen a Mart és un pas crucial per establir una presència humana sostenible al planeta. L'oxigen no només és vital perquè els astronautes respiren, sinó que també és un component important del propulsor dels coets. Ser capaç de produir oxigen utilitzant els recursos disponibles a Mart significa que les futures missions poden dependre menys dels subministraments de la Terra, fent-les més independents i rendibles.

Tanmateix, actualment MOXIE només està dissenyat per produir petites quantitats d'oxigen com a prova de concepte. És capaç de produir uns 10 grams d'oxigen per hora, el que equival a aproximadament 10 minuts d'oxigen respirable per a un astronauta. Ampliar la tecnologia per satisfer les demandes d'oxigen d'una missió tripulada requerirà més desenvolupament i perfeccionament.

La demostració reeixida de les capacitats de MOXIE a Mart ens acosta un pas més a l'exploració humana del planeta vermell. Aquesta fita no només valida la viabilitat de produir oxigen a Mart, sinó que també obre possibilitats per a altres experiments d'utilització de recursos in situ que poden donar suport als futurs esforços de colonització.

