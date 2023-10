Prepareu-vos per a la pluja de meteorits d'Oriónids

By

Els astrònoms aficionats a Ontario esperen ansiosos el pic de la pluja de meteorits de les Orònides aquest cap de setmana. Amb fins a 20 meteors per hora, incloses boles de foc brillants, es preveu que sigui un esdeveniment espectacular. La pluja de meteors és produïda pels grans de pols del cometa Halley i és visible anualment a l'octubre i al novembre. No obstant això, enguany es preveu que assoleixi el seu punt àlgid durant les hores nocturnes del 21 d'octubre al 22 d'octubre.

Per albirar la pluja de meteors, es recomana començar a mirar cap a les 10:30 de dissabte, un cop la constel·lació d'Orió aclareixi l'horitzó oriental. La lluna pot obstruir la visibilitat, però si esteu disposats a quedar-vos despert fins tard, esperar fins que la lluna es pongui al voltant de la 1:15 del matí de diumenge us proporcionarà millors condicions de visualització.

Tot i que la pluja de meteors de les Orònides es considera mitjana, encara promet imatges captivadores. Gary Boyle, també conegut com l'astrònom del pati del darrere, suggereix que hi pot haver algunes boles de foc brillants que poden ser força espectaculars, fins i tot amb la lluna al cel.

Per a aquells interessats a capturar imatges de la pluja de meteorits, és essencial trobar un lloc fosc lluny de les llums de la ciutat. Configurar una càmera DSLR en un trípode amb un cable d'alliberament i utilitzar una exposició de 20 a 30 segons augmentarà les possibilitats d'atrapar alguna cosa al vostre camp de visió.

A més de la pluja de meteors, els observadors d'estrelles també tindran l'oportunitat de veure els planetes Saturn, Júpiter i Venus, així com la Via Làctia d'hivern. L'ús de l'aplicació d'observació d'estrelles per a iPhone Sky Guide pot ajudar a confirmar el que esteu veient.

Si us agrada el clima més fred, la pluja de meteorits de les Gemínides és un altre esdeveniment per esperar. Radiant des de la constel·lació de Bessons, arribarà a la seva màxima a la tarda del 14 al 15 de desembre. S'espera que la pluja de meteors de les Gemínides sigui encara millor que les orònides, amb meteors més lents que tenen més possibilitats de produir boles de foc brillants.

Per obtenir més recursos i informació sobre astronomia, visiteu el lloc web de Gary Boyle, wondersofastronomy.com. Boyle, un resident de South Mountain, Ontario, actualment està duent a terme una campanya de crowdfunding per a un nou observatori.

Fonts:

– wondersofastronomy.com