El paper únic de les cèl·lules mare vertebrals en la metàstasi del tumor a la columna vertebral

Investigadors de Weill Cornell Medicine han descobert que els ossos vertebrals, que formen la columna vertebral, es deriven d'un tipus diferent de cèl·lules mare que promouen metàstasis tumorals. Mitjançant l'ús d'"organoides" semblants als ossos creats a partir de cèl·lules mare vertebrals, els investigadors van identificar una proteïna anomenada MFGE8 que juga un paper important en la tendència dels tumors a estendre's a la columna vertebral en lloc d'altres ossos. Aquesta troballa il·lumina els trastorns de la columna i ajuda a explicar per què els tumors sòlids solen fer metàstasi a la columna vertebral.

Les cèl·lules mare de l'esquelet, que donen lloc a os i cartílags, es van aïllar dels ratolins a partir de marcadors de proteïnes superficials. L'anàlisi de l'activitat gènica va revelar que les cèl·lules mare esquelètiques de diferents ossos mostraven patrons diferents d'expressió gènica. Aleshores, els investigadors van identificar un conjunt específic de marcadors per a cèl·lules mare vertebrals i van confirmar el seu paper en la formació dels ossos espinals mitjançant experiments posteriors.

Les teories anteriors van suggerir que la preferència dels tumors per fer metàstasi a la columna vertebral, coneguda com a "tropisme espinal", estava relacionada amb els patrons de flux sanguini. Tanmateix, els investigadors van trobar proves que les cèl·lules mare vertebrals podrien ser responsables d'aquest fenomen. La sembra inicial de cèl·lules tumorals metastàtiques es va produir principalment a les zones on es troben les cèl·lules mare vertebrals i les seves cèl·lules descendents.

L'equip va observar que l'eliminació de cèl·lules mare vertebrals eliminava la diferència en les taxes de metàstasi entre la columna vertebral i els ossos llargs. A més, van descobrir que MFGE8, una proteïna secretada en quantitats més elevades per les cèl·lules mare vertebrals en comparació amb les cèl·lules mare dels ossos llargs, és un contribuent important al tropisme espinal. Per validar aquestes troballes en humans, els investigadors van treballar amb investigadors de l'Hospital de Cirurgia Especial per identificar els homòlegs humans de les cèl·lules mare vertebrals del ratolí.

Els investigadors se centren ara a trobar maneres de bloquejar MFGE8 per reduir el risc de metàstasi espinal en pacients amb càncer. A més, el seu estudi de les propietats úniques de les cèl·lules mare vertebrals té com a objectiu proporcionar informació sobre els trastorns de la columna vertebral.

Font: Nature, Weill Cornell Medicine, Hospital de Cirurgia Especial