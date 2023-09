La missió VERITAS de la NASA es prepara per estudiar Venus des de l'òrbita

By

La missió VERITAS (Emissivitat de Venus, Ciència de la ràdio, InSAR, Topografia i Espectroscòpia) de la NASA es llançarà d'aquí a una dècada per estudiar la superfície de Venus des de l'òrbita. Els científics creuen que estudiar la superfície de Venus pot proporcionar informació valuosa sobre l'habitabilitat i l'evolució dels planetes rocosos. Per preparar aquesta missió, l'equip científic internacional de VERITAS va dur a terme recentment una campanya de dues setmanes a Islàndia, utilitzant els paisatges volcànics com a anàleg de Venus.

Islàndia va ser escollida com a substitut de Venus a causa de les seves similituds geològiques. Tant Islàndia com Venus tenen activitat volcànica, i estudiar el terreny volcànic a Islàndia pot ajudar l'equip de VERITAS a entendre què observarà el radar de la nau espacial a Venus. Durant la campanya, l'equip va estudiar dipòsits volcànics, camps de lava i regions volcàniques actives a Islàndia que s'assemblen a la superfície de Venus. Van recollir mostres de roques i van realitzar mesures per estudiar la rugositat superficial i altres propietats de les roques.

Per obtenir imatges aèries de radar de les ubicacions que s'estudien, es van realitzar vols dirigits pel Centre Aeroespacial Alemany (DLR) per sobre dels paisatges islandesos. Les dades de radar recollides de l'aire es compararan amb les mesures a terra preses per l'equip científic de VERITAS. Aquesta comparació ajudarà els científics a entendre millor les observacions de radar que farà la nau espacial en òrbita al voltant de Venus.

La missió VERITAS utilitzarà un radar d'obertura sintètica i un espectròmetre d'infraroig proper per crear mapes globals en 3D de Venus i distingir entre diferents tipus de roques a la seva superfície. En estudiar la superfície de Venus des de l'òrbita, els científics esperen descobrir pistes sobre l'interior del planeta i obtenir informació sobre l'evolució de planetes rocosos com la Terra.

