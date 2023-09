ISRO planifica la missió a Venus, les càrregues útils ja s'han desenvolupat

El president de l'Organització Índia d'Investigació Espacial (ISRO), S Somanath, va anunciar que una missió a Venus ja està en marxa durant la reunió de l'Acadèmia Nacional de Ciències de l'Índia. Somanath va revelar que les càrregues útils necessàries ja s'han desenvolupat per a la futura missió.

Venus, coneguda com el veí planetari més proper de la Terra, ha estat durant molt de temps un tema intrigant per als científics. La seva espessa atmosfera, amb una pressió atmosfèrica 100 vegades superior a la de la Terra, presenta reptes per a l'exploració. La superfície de Venus segueix sent molt desconeguda, ja que la seva densa atmosfera dificulta la seva penetració.

Explorar Venus podria proporcionar informació valuosa sobre el camp de la ciència espacial, així com, potencialment, respondre preguntes sobre l'evolució dels planetes habitables. Somanath va destacar la possibilitat que la Terra mateixa pugui assemblar-se algun dia a Venus, amb canvis dràstics en les seves característiques al llarg de milers d'anys.

L'agència espacial de l'Índia, ISRO, ha fet avenços significatius en la tecnologia i l'exploració espacial. En els darrers anys, ha llançat amb èxit missions com Chandrayaan per a l'exploració lunar, la missió Mars Orbiter (Mangalyaan) i la recerca astronòmica AstroSat. Aquests èxits han consolidat la posició de l'Índia com a líder mundial en el sector espacial.

La missió a Venus és un altre esforç ambiciós per a ISRO. Si bé Venus Express de l'ESA i l'Akatsuki Venus Climate Orbiter del Japó han proporcionat dades valuoses sobre el planeta en el passat, la missió d'ISRO pretén aprofundir encara més en la nostra comprensió de Venus i la seva composició.

