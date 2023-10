Venus: un nou estudi desafia les creences existents sobre l'activitat del llamp

Els científics han debatut durant molt de temps l'aparició d'un llamp a Venus, un planeta conegut pel seu entorn dur i l'atmosfera irrespirable. Tanmateix, un estudi recent realitzat per físics espacials de la Universitat de Colorado Boulder proporciona proves convincents que els llamps poden no ser tan comuns a Venus com es creia anteriorment.

Venus, el veí planetari més proper de la Terra, es caracteritza per la seva atmosfera densa i rica en diòxid de carboni, que provoca un efecte hivernacle descontrolat. Amb temperatures que arriben als 900 graus Fahrenheit i pressions atmosfèriques aclaparadores, les condicions extremes del planeta han fet impossible que cap nau espacial sobrevisqui a la seva superfície durant períodes prolongats.

Els investigadors van utilitzar la sonda solar Parker de la NASA, dissenyada originalment per estudiar la corona solar i el vent solar, per investigar Venus. Durant un sobrevol al febrer de 2021, la sonda va detectar dotzenes d'ones "xiuladores", polsos d'energia associats amb freqüència als llamps a la Terra.

No obstant això, l'anàlisi de l'equip suggereix que aquestes ones xiuladores podrien no provenir dels llamps, sinó de les pertorbacions dels camps magnètics febles que envolten Venus. Aquesta troballa s'alinea amb un estudi anterior el 2021 que no va detectar les ones de ràdio generades pels llamps a Venus.

Els investigadors van notar un patró inusual a les ones xiuladores de Venus, que indica que es van moure cap avall cap al planeta, al contrari de la propagació cap a l'exterior esperada d'una tempesta de llamps. L'equip sospita que aquestes ones poden ser el resultat de la reconnexió magnètica, un fenomen en què les línies de camp magnètic que envolten Venus es trenquen i es tornen a connectar de manera explosiva.

Es necessiten més dades per descartar de manera concloent el llamp com a causa d'aquestes ones xiuladores. Els investigadors tenen previst recollir més informació durant la passada final de la Parker Solar Probe per Venus el novembre de 2024, on baixarà a menys de 250 milles per sobre de la superfície del planeta.

Aquest estudi desafia la suposició de llarga data que Venus experimenta llamps set vegades més freqüentment que la Terra. A mesura que la nostra comprensió d'aquest enigmàtic planeta continua evolucionant, els científics estan ansiosos per desvelar els misteris del seu entorn extrem i obtenir una visió més profunda de les complexitats del nostre sistema solar.

Fonts:

- Universitat de Colorado Boulder

– Cartes de recerca geofísica

- NASA