Varda Space Industries aterrarà la propera nau espacial a Austràlia, ja que l'aprovació dels EUA encara està pendent

La startup de fabricació a l'espai Varda Space Industries ha anunciat que aterrarà la seva propera nau espacial a Austràlia mentre continua treballant amb els reguladors nord-americans per obtenir l'aprovació per a la reentrada de la seva primera missió a Utah. La companyia s'ha enfrontat recentment al rebuig quan va sol·licitar l'aterratge de la seva nau espacial al desert d'Utah a causa de problemes de coordinació sota el nou marc de reentrada anomenat Part 450. El director general de Varda, Delian Asparouhov, va aclarir que el rebuig no es va deure a problemes de seguretat sinó a reptes de coordinació amb múltiples parts. .

Malgrat els seus plans per aterrar a Austràlia, Varda encara requereix una llicència de reentrada de la FAA fins i tot si la nau espacial no torna a entrar a sòl nord-americà. Asparouhov va explicar que l'elecció del rang es basa en diferents disponibilitats, recursos i capacitats. L'empresa té previst tenir un mínim de 3-4 rangs en línia i pretén aconseguir una cadència de reentrada d'un cop al mes el 2026.

La càrrega reguladora ha estat una de les principals preocupacions de la indústria espacial, tal com va destacar el testimoni de tres grans companyies espacials davant el Congrés. Aquestes empreses van sol·licitar per unanimitat més recursos perquè la FAA gestionés l'augment de la càrrega de treball de llicències i van emfatitzar la importància de racionalitzar la regulació per mantenir la competitivitat nord-americana a l'escenari global.

Asparouhov va destacar la necessitat de personal i capacitat de resposta a l'Oficina de Transport Espacial Comercial de la FAA, reconeixent el creixement exponencial de l'activitat espacial durant els últims nou anys. Ha subratllat que la racionalització no ha de comprometre la seguretat ni la regulació, sinó que ha de garantir que hi ha prou personal per dur a terme l'anàlisi tècnica i la coordinació necessàries.

